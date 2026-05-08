सलमान खान ने किया बॉबी देओल को सपोर्ट, फिल्म 'बंदर' का टीजर शेयर कर फैंस से की यह अपील

बॉबी देओल स्टारर 'बंदर' अपनी घोषणा के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर रही है। महीनों के इंतजार के बाद, मेकर्स ने आखिरकार फिल्म का बहुप्रतीक्षित टीज़र रिलीज कर दिया है। यह फिल्म बॉबी देओल और अनुराग कश्यप के बीच पहले सहयोग को दर्शाती है। फिल्म में सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आज़ाद, रिद्धि सेन, जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत सुकुमारन और नागेश भोसले जैसे बेहतरीन कलाकारों की फौज शामिल है।

टीज़र फिल्म की इंटेंस और लीक से हटकर दुनिया की एक पकड़ बनाने वाली झलक पेश करता है, जिसमें बॉबी देओल एक ऐसे अवतार में नजर आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसकी रॉ एनर्जी और शानदार दृश्यों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिसे दर्शकों और मशहूर हस्तियों से काफी सराहना मिल रही है।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर बॉबी और फिल्म के लिए अपना समर्थन जताते हुए टीज़र को खास तौर पर 'शाउटआउट' दिया है। टीज़र साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'बंदर का टीज़र अब आउट है! बॉबी की यह फिल्म 5 जून को रिलीज़ हो रही है!'

'बंदर' का टीज़र एक ऐसी रॉ और अनप्रिडिक्टेबल सनक पेश करता है जो इसे आज के आम सिनेमा से एकदम अलग बनाता है। सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी द्वारा लिखे गए इस टीज़र में बॉबी देओल एक चमक-धमक वाले डिस्को अवतार में दिख रहे हैं, जिसे 'कम ऑन बेबी दिल किसको देगी' गाने के नए वर्जन ने और भी जबरदस्त बना दिया है। जो शुरुआत एक अजीब और हाई-एनर्जी वाली सवारी के रूप में होती है, वह जल्द ही एक डार्क और ज्यादा इंटेंस मोड़ पर पहुँच जाती है, जहाँ अनुराग कश्यप की अपनी सिग्नेचर ग्रिटी स्टोरीटेलिंग स्टाइल में तबाही, तनाव और भावनाओं की परतें नजर आती हैं।

'बंदर' को 'पाताल लोक', 'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसी सफल फिल्मों के पीछे की मशहूर जोड़ी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखा है। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित और निखिल द्विवेदी की 'सैफरन मैजिकवर्क्स' व 'ज़ी स्टूडियोज' द्वारा निर्मित यह फिल्म 5 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।