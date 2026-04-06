सलमान खान ने अपने सबसे प्यारे साथी की दिखाई खास झलकियां, भाईजान की सादगी देख फैंस हुए दीवाने

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने एक बार फिर अपने पालतू जानवर के साथ अपनी ताज़ा तस्वीरों से ऑनलाइन सबका दिल जीत लिया है, जिसे उन्होंने प्यार से "माय सुख" (मेरा सुख) कहा है।

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए ये अनौपचारिक पल एक्टर का एक नरम और प्यारा पक्ष दिखाते हैं, जिससे फैंस का मन नहीं भर रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, "3:55 - माय सुख"

जानवरों के प्रति अपने गहरे लगाव के लिए जाने जाने वाले सलमान खान हमेशा से अपने पालतू जानवरों के लिए अपना प्यार जाहिर करते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, उनके पास कई डॉग्स रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए, जिनमें माइसन, मायलव और मायजान शामिल हैं।

उनके नए साथी 'सुख' ने भी उनकी ज़िंदगी में वही खास जगह बना ली है, जिससे एक्टर की अपने पेट्स को परिवार की तरह मानने की पुरानी परंपरा जारी है। तस्वीरों से सादगी और अपनापन झलक रहा है, जो एक्टर और उनके इस प्यारे साथी के बीच के असली रिश्ते को बखूबी दिखाती हैं।

काम की बात करें तो, सलमान खान अब 'मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस' में नज़र आएंगे, जिसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान ने प्रोड्यूस किया है और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं। यह फिल्म बहादुरी, त्याग और हिम्मत की एक सच्ची कहानी पेश करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम रोल में हैं।