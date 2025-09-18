सलमान खान की वांटेड के 16 साल पूरे, बॉलीवुड के एक्शन का हाई-ऑक्टेन मेकओवर

16 साल पहले, जब सलमान खान ने कहा, 'एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता', उन्होंने न केवल एक साहसिक बयान दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर दर्शकों को रोमांचित और मनोरंजन करने का अपना वादा भी पूरा किया। इस साल 'वांटेड' अपनी 16वीं वर्षगांठ मना रहा है।

इस फिल्म ने सलमान खान के करियर की दिशा को मौलिक रूप से फिर से परिभाषित किया। प्रभु देव द्वारा निर्देशित इस 2009 एक्शन थ्रिलर में आयशा टाकिया और महेश मांजरेकर ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, और सलमान खान का ‘राधे’ के रूप में अद्वितीय स्वैग आज भी हमारे दिलों में राज करता है।

'वांटेड' की कहानी राधे के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है, जो अपराध की दुनिया में घुसपैठ करता है, इंटेंस एक्शन और करिश्माई स्क्रीन प्रजेंस के साथ। सलमान खान का राधे का किरदार न केवल दमदार था, बल्कि वह एक नए बॉलीवुड नायक के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था। उनकी प्रदर्शन ने फिल्म को खास बना दिया और उन्हें नई फैन फॉलोइंग दिलाई।

फिल्म की स्क्रिप्ट, निर्देशन और समग्र क्रियान्वयन की भूमिका तो महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसके संवादों ने इसे यादगार बना दिया। इन संवादों ने दर्शकों और आलोचकों के बीच चर्चा का विषय बनकर फिल्म की स्थायी अपील में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

फिल्म का साउंडट्रैक भी इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाता है। जलवा और लव मी लव मी जैसे गाने तुरंत हिट हो गए, जिनकी कैची बीट्स और एनर्जेटिक कोरियोग्राफी ने फिल्म के एक्शन सीन को शानदार ढंग से complement किया। संगीत, वाजिद अली और साजिद-वाजिद द्वारा रचित, फिल्म की एक पहचान बन गया।

'वांटेड' में सलमान खान की हाई-ऑक्टेन एंट्री और विलेन के साथ उनके इलेक्ट्रिफाइंग टकराव जैसे दृश्य लेजेंडरी बन गए हैं। अब जब वांटेड अपनी 15वीं वर्षगांठ मना रहा है, यह सलमान खान के बड़े और लेजरहीरो में रूप में एक शानदार उदाहरण है। रोमांचक प्रदर्शन, शानदार संगीत और ट्रेंडसेटिंग संवादों के साथ, इस फिल्म ने न केवल सलमान खान के करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, बल्कि बॉलीवुड सिनेमा के इतिहास में एक स्थायी विरासत भी स्थापित की।