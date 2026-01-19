rashifal-2026

सिनेमा के जरिए सामाजिक बदलाव की पहल: ‘समभाव’ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंदौर में, 27-28 जनवरी को होगा आयोजन

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 19 जनवरी 2026 (15:40 IST)
लिंग समानता, सामाजिक न्याय और समावेशन जैसे अहम विषयों पर गहन संवाद शुरू करने के उद्देश्य से ‘समभाव’ (SAMA BHAV) नामक दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। यह फिल्म महोत्सव MAVA – Men Against Violence & Abuse द्वारा चैतन्य (Chaitanya) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ‘समभाव’ का अर्थ है समभाव या संतुलन, और यही इस फेस्टिवल की मूल भावना भी है।

किन मुद्दों पर केंद्रित है समभाव फिल्म फेस्टिवल

यह फिल्म फेस्टिवल सिनेमा को एक सशक्त माध्यम बनाकर समाज में जरूरी बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसमें लिंग समानता और विविधता, स्वस्थ रिश्तों की समझ, पुरुषत्व की परिभाषा, पहचान और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर आधारित फिल्में दिखाई जाएंगी। आयोजकों का मानना है कि फिल्मों के जरिए इन संवेदनशील विषयों को आम लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है।
 

27 और 28 जनवरी को इंदौर में आयोजन

‘समभाव’ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 और 28 जनवरी 2026 को किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोनों दिन सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगा। आयोजन स्थल कमल प्रभा ऑडिटोरियम, एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट, बायपास रोड, मंगालिया स्क्वायर, इंदौर तय किया गया है, जहां दर्शकों को एक मंच पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का अनुभव मिलेगा।
 

16 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग

इस दो दिवसीय फेस्टिवल में 16 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इन फिल्मों का चयन इस तरह किया गया है कि वे दर्शकों को सोचने पर मजबूर करें और सामाजिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं। खास बात यह है कि हर स्क्रीनिंग के बाद विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा सत्र भी होंगे, जहां दर्शक अपने सवाल और विचार खुलकर साझा कर सकेंगे।
 

छात्रों और सामाजिक संगठनों के लिए निःशुल्क प्रवेश

आयोजकों ने इस फिल्म फेस्टिवल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा है। इंदौर के सभी छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वैच्छिक संगठनों के सदस्य इस कार्यक्रम में बिना किसी शुल्क के हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए केवल पहले से पंजीकरण कराना आवश्यक है।
 

पंजीकरण और ट्रेलर की जानकारी

‘समभाव’ फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए इच्छुक लोग दिए गए गूगल फॉर्म माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही, फेस्टिवल का आधिकारिक ट्रेलर यूट्यूब पर उपलब्ध है, जो इस आयोजन की थीम और भावना की झलक देता है। 

