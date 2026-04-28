क्या आप जानते हैं सामंथा रुथ प्रभु का असली नाम, मजबूरी में किया था मॉडलिंग का रुख

भारतीय सिनेमा में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल अपनी सुंदरता से नहीं, बल्कि अपने अडिग हौसले से पहचाने जाते हैं। इन्ही में से एक नाम है सामंथा रुथ प्रभु। आज यानी 28 अप्रैल को अपना जन्मदिन मना रहीं सामंथा की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है।

क्या आप जानते हैं कि जिस एक्ट्रेस को आज पूरी दुनिया 'सामंथा' के नाम से जानती है, उनका असली नाम 'यशोदा' है? उनके घरवाले उन्हें प्यार से यशोदा बुलाते थे। लेकिन यशोदा से साउथ की 'क्वीन' और पैन-इंडिया स्टार सामंथा बनने का यह रास्ता कांटों भरा था।

चेन्नई के पल्लावरम में जन्मी सामंथा शुरू से ही मेधावी छात्रा थीं। उनके स्कूल और कॉलेज के रिपोर्ट कार्ड गवाह हैं कि वह अपनी क्लास में हमेशा नंबर वन आती थीं। सामंथा का सपना बड़ी पढ़ाई करने का था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता के पास उनकी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे।

एक इंटरव्यू में सामंथा ने भावुक होकर बताया था कि एक दौर ऐसा भी था जब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दिन में दो वक्त का भोजन कर सकें। कई हफ्तों तक उन्होंने केवल एक वक्त का खाना खाकर दिन बिताए। जब घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, तो सामंथा ने अपनी पढ़ाई जारी रखने और घर चलाने के लिए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। यह उनकी इच्छा नहीं, बल्कि एक मजबूरी थी।

मॉडलिंग के दौरान ही प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर और निर्देशक रवि बर्मन की नजर उन पर पड़ी। सामंथा की सादगी और उनके चेहरे के तेज ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी फिल्म के लिए कास्ट करने का मन बना लिया। साल 2010 में आई फिल्म 'ये माया चेसावे' से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और पहली ही फिल्म से वह रातों-रात स्टार बन गईं।

सामंथा ने न केवल गरीबी को हराया, बल्कि अपनी सेहत से जुड़ी चुनौतियों का भी डटकर मुकाबला किया। साल 2022-23 के दौरान वह मायोसिटिस नाम की एक गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी की चपेट में आ गईं। शारीरिक और मानसिक पीड़ा के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी।

हिंदी बेल्ट में सामंथा को असली पहचान 'द फैमिली मैन 2' में 'राजी' के किरदार से मिली। उनके दमदार अभिनय और 'पुष्पा' फिल्म के गाने 'ऊ अंटवा' ने उन्हें ग्लोबल आइकन बना दिया। आज साल 2026 में भी, वह भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में शुमार हैं।

कभी आर्थिक तंगी का सामना करने वाली सामंथा की नेट वर्थ आज 100 से 110 करोड़ रुपए के आसपास है। उनके पास हैदराबाद में एक आलीशान घर और बीएमडब्ल्यू, जगुआर जैसी लग्जरी कारों का काफिला है। लेकिन वह अपनी पुरानी स्थिति को नहीं भूलीं। वह 'प्रत्युषा सपोर्ट' (Pratyusha Support) नाम का एक एनजीओ चलाती हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों और महिलाओं के इलाज और सर्जरी का खर्च उठाता है।

सामंथा प्रोफेशनल के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। सामंथा ने पहली शादी अक्टूबर 2017 में साउथ एक्टर नागा चैतन्य संग की थी। 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद एक्ट्रेस ने फेमस फिल्ममेकर राज निदिमोरु संग दूसरी शादी रचाई।