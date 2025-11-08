Hanuman Chalisa

शादीशुदा फिल्मेमकर संग प्यार में सामंथा रुथ प्रभु, इंस्टा ऑफिशियल किया रिश्ता!

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (15:29 IST)
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। नागा चैतन्य से तलाक के बाद सामंथा का नाम बीते काफी समय से राज निदिमोरू संग जुड़ रहा है, जो फेमस राज और डीके की जोड़ी का हिस्सा है। 
 
सामंथा अक्सर राज संग अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। दोनों अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते भी दिखते हैं। अब एक बार फिर सामंथा ने राज संग तस्वीर शेयर की है, जिससे उनके अफेयर की खबरों को और हवा मिल गई है। 
 
लेटेस्ट तस्वीर में सामंथा, राज को गले लगाती दिख रही हैं। इससे माना जा रहा है कि उन्होंने राज संग अपने रिश्ते को इंस्टा ऑफिशियल कर दिया है। 
 
सामंथा ने अपने परफ्यूम ब्रांड 'सीक्रेट अल्केमिस्ट' के लॉन्च इवेंट की कई तस्वीरें शेयर की है। इनमें कई तस्वीरों में सामंथा के साथ राज भी नजर आ रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर में सामंथा राज की बाहों में खोई नजर आ रही हैं। उन्होंने राज को अपनी बाहों में भरा हुआ है, और राज ने भी उन्हें कसकर पकड़ा हुआ है। 
 
इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया यूज़र्स कमेंट करते हुए अपनी राय जाहिर कर रहे है। एक यूजर ने पूछा, 'क्या यह ऑफिशियल है?' एक अन्य ने लिखा, 'मेरी आंखों ने बस 8वीं तस्वीर पर ही जूम किया।' एक और यूजर ने लिखा, 'तो अब आपका सीक्रेट, सीक्रेट नहीं रहा।' 
 
बता दें कि राज निदिमोरू पहले से शादीशुदा है। उन्होंने 2015 में श्यामाली डे संग शादी रचाई थी। दोनों की एक बेटी भी है। श्यामाली डे एक मनोविज्ञान स्नातक हैं और उन्होंने राकेश ओमप्रकाश मेहरा और विशाल भारद्वाज के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है। 

