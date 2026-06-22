दूसरी शादी के बाद मां बनने वाली हैं सामंथा रुथ प्रभु, फिल्म डायरेक्टर ने कंफर्म की एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी

साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। सामंथा ने बीते साल दिसंबर में फिल्म डायरेक्टर राज निदिमोरु संग दूसरी शादी रचाई हैं।

अब खबर आ रही है कि सामंथा जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने को तैयार है। हाल ही में एक इवेंट में सामंथा के बदले हुए लुक को देखकर फैंस ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया था कि वे प्रेग्नेंट हैं। यह कयासबाजी उस समय और ज्यादा बढ़ गई जब सामंथा की हालिया रिलीज फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की सक्सेस पार्टी के वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं।

Samantha Ruth Prabhu is pregnant!



The announcement comes right on the heels of the release of her film, Maa Inti Bangaaram. On June 20, 2026 #Samantha pic.twitter.com/XPieoh7Xqx — Kapadia CP (@Ckant72) June 20, 2026

इस जश्न में सामंथा अपने पति और मशहूर निर्देशक राज निदिमोरु के साथ बेहद खुश नजर आ रही थीं। वीडियो क्लिप्स को करीब से देखने वाले प्रशंसकों का दावा है कि उन्होंने अभिनेत्री का 'बेबी बंप' नोटिस किया है। तब से ही सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।





निर्देशक नंदिनी रेड्डी का बड़ा इशारा हालांकि सामंथा या राज की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की डायरेक्टर बी.वी. नंदिनी रेड्डी ने एक प्रेस मीट के दौरान इस पर बात करके फैंस के उत्साह को दोगुना कर दिया है। उन्होंने इसे सामंथा के जीवन का एक 'बेहद खूबसूरत पल' बताया और कहा कि जिस समय फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है, उसी समय जीवन में इस नई खुशी का आना बेहद खास है। फैंस इसे इस बात का ठोस संकेत मान रहे हैं कि अफवाहें पूरी तरह सच हैं।

बीवी नंदिनी रेड्डी ने सिनेमा एक्सप्रेस संग बात करते हुए अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, सामंथा की प्रेग्नेंसी बिल्कुल सही समय पर सामने आई है, क्योंकि हमारी फिल्म 'मा इंटी बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर बह़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है।





सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों का रिश्ता पेशेवर दुनिया से शुरू हुआ था। राज निदिमोरु (राज एंड डीके फेम के मशहूर डायरेक्टर) और सामंथा ने पहली बार सुपरहिट वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' में साथ काम किया था। इस सीरीज में सामंथा द्वारा निभाया गया 'राजी' का किरदार उनके करियर के सबसे यादगार और दमदार किरदारों में से एक माना जाता है। सेट पर शुरू हुई यह जान-पहचान पहले गहरी दोस्ती और फिर धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।

इसके बाद, पिछले साल दिसंबर में दोनों ने बेहद निजी तरीके से शादी रचा ली। कोयंबटूर स्थित ईशा योग केंद्र के लिंग भैरवी मंदिर में आयोजित इस विवाह समारोह में केवल उनके परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। शादी के बाद सामंथा ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ बेहद भावुक और खूबसूरत तस्वीरें साझा कर अपने फैंस को यह खुशखबरी दी थी।

आपको बता दें कि यह दोनों की ही दूसरी शादी है, इससे पहले सामंथा की शादी अभिनेता नागा चैतन्य से और राज की शादी श्यामाली डे से हुई थी।