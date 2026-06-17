Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






संचिता उगले के निधन पर रवि किशन का रिएक्शन, बोले- सुसाइड सबसे बड़ा पाप

Advertiesment
Sanchita Ugale suicide
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (17:22 IST) Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (17:24 IST)
google-news
'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे लोकप्रिय टीवी शो और फिल्म 'छावा' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस संचिता उगले के निधन ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है। संचिता ने मुंबई के नालासोपारा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद खबर ने एक बार फिर कलाकारों के मानसिक स्वास्थ्य और काम के माहौल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
 
संचिता के निधन पर भोजपुरी सुपरस्टार और लोकसभा सांसद रवि किशन ने सामाचर एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन ने देश के युवाओं में बढ़ रही सुसाइड की प्रवृत्तियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। संचिता का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि इतने कम उम्र के कलाकारों का इस तरह दुनिया छोड़ जाना बेहद दुखद है।
 
webdunia
रवि किशन ने कहा, बस कल ही, हमारे एक कलाकार, जो सिर्फ 22 साल की युवा टेलीविजन स्टार थी, उन्होंने आत्महत्या करली। यह बहुत दुखद है। इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरी है, अध्यात्म ज़रूरी है, पूजा-पाठ ज़रूरी है, इससे थोड़ी शक्तियां मिलती हैं। सुख-दुख तो आते रहते हैं, वो आते रहेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है, जिसे चिंता नहीं है। लेकिन ज़िंदा भी रहना है।

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
इसके रवि किशन ने सुसाइड को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए इसे एक 'बड़ा पाप' करार दिया। उन्होंने कहा कि समय से पहले प्राण त्यागने वाली आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता और वे भटकती रहती हैं। 
 
संचिता के निधन के बाद उनके परिवार ने इंडस्ट्री के दबाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके पिता और भाई ने मीडिया को बताया कि संचिता पिछले कुछ समय से काफी परेशान और मानसिक तनाव में थीं। उनके भाई आकाश ने इस घटना की तुलना 2020 में हुए सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से करते हुए कहा कि बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का भारी दबाव युवाओं की जान ले रहा है। 
 
बता दें कि संचिता उगले ने 14 जून को शाम 7 से 7:30 बजे के बीच नालासोपारा स्थि अपने फ्लैट में फांसी लगा ली। जब परिवार ने यह देखा तो आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 15 जून को संचिता के पिता की शिकायत के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया गया है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'बंटवारा 1947' के कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज, हर किरदार में दिखा बंटवारे का दर्द और हिम्मत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels