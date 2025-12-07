संदीपा धर ने अपनी अगली सीरीज के सेट से शेयर किया बीटीएस क्लिप, लिखा- पहला कदम…

एक्ट्रेस संदीपा धर ने अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है और बिना ज़्यादा खुलासा किए, उन्होंने अपने फैंस को इसकी पहली झलक भी दिखा दी है। संदीपा ने अपनी वैनिटी वैन से कुछ बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें शेयर की हैं।

इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, Day 1 energy: Started focused, ended… like this. पहला कदम… wish me luck! (फोकस से शुरू हुआ, अंत.. ऐसे हुआ... पहला कदम... मुझे शुभकामनाएं दें!)

तस्वीरों में संदीपा स्क्रिप्ट हाथ में लिए अपने किरदार में घुसने की तैयारी करती नज़र आ रही हैं। वहीं फ्रेम में रखा एक नोट है, “Here are your sides for the day! See you on set! (आज के लिए आपका सीन तैयार है! सेट पर मिलते हैं!)”, जिससे साफ है कि शूट का पहला दिन काफी एनर्जेटिक रहा।

हालाँकि संदीपा ने शो का नाम अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन यह पोस्ट आते ही फैंस में कई तरह के क़यास लगने लगे हैं। कई लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह उनकी अगली लंबी फॉर्मेट वाली ओटीटी सीरीज़ हो सकती है। ‘अभय’ और ‘माई’ जैसे प्रोजेक्ट्स के बाद डिजिटल स्पेस में संदीपा की पकड़ लगातार मज़बूत हुई है, और यह नई झलक 2025 में आने वाली किसी रोमांचक सीरीज़ की ओर इशारा करती दिखती है।

नए साल के करीब आने के साथ ही ऐसा लगता है कि संदीपा का कैलेंडर पहले से ही काफी व्यस्त है। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के अलावा, वह ‘दो दीवाने शहर में’ में भी नज़र आने वाली हैं, जिससे उनकी लाइनअप और भी दिलचस्प हो गई है।



#NewBeginnings, #BehindTheScenes और #VanityVibes जैसे टैग्स के साथ शेयर की गई यह पोस्ट उनके करियर के एक नए अध्याय की शुरुआत जैसी लग रही है। जबकि संदीपा ने अभी रहस्य बनाए रखा है, फैंस को अब बस आधिकारिक अनाउंसमेंट का इंतज़ार है। इतना तय है कि उनके पास कुछ नया और बेहद एक्साइटिंग ज़रूर आ रहा है।