हनुमान जन्मोत्सव पर रिलीज होगा संजय की फिल्म 'आखरी सवाल' का दमदार टीजर

निखिल नंदा और संजय दत्त द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 'आखरी सवाल' को निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स और नीम ट्री एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। इस फिल्म में संजय दत्त, अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे।

फिल्म का डायरेक्शन नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वारंग ने किया है। हाल ही में संजय दत्त की फिल्म 'आखरी सवाल' के मेकर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प पोस्टर के साथ इसकी रिलीज डेट, 15 मई 2026, का ऐलान किया था।

फिल्म को लेकर चर्चा पहले से ही काफी तेज है, और अब मेकर्स इसके टीज़र के साथ इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। राम नवमी के मौके पर टीज़र की रिलीज़ डेट बताते हुए उन्होंने खुलासा किया कि इसे हनुमान जन्मोत्सव यानी 2 अप्रैल को सुबह 11:11 बजे पेश किया जाएगा।

​फर्स्ट-लुक पोस्टर को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद, मेकर्स अब 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर सुबह 11:11 बजे टीज़र के साथ दर्शकों को सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। इस खास दिन को चुनते हुए, मेकर्स ने टीज़र की तारीख के साथ ही सभी को राम नवमी की बहुत-बहुत बधाई भी दी।

उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा, शुभ राम नवमी , हमारे पहले लुक पोस्टर को मिले प्यार और सराहना के बाद, हमने अपने पहले टीज़र का अनावरण करने के लिए हनुमान जी जन्मोत्सव के पवित्र अवसर को चुना है। यह हमारी भक्ति का प्रतीक है और पूजनीय चिरंजीवी — शाश्वत (हनुमान जी) का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है। 'आखरी सवाल' का टीज़र 2 अप्रैल को सुबह 11:11 बजे जारी किया जाएगा।

इसके अलावा, 'आखरी सवाल' दर्शकों के सामने भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल के सफर की सच्ची कहानी पेश करने के लिए तैयार है, जिसकी स्थापना 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। दर्शकों को एक ऐसी ऐतिहासिक मुलाकात देखने को मिलेगी जिसने भारत का भविष्य ही बदल दिया—यह फिल्म इतिहास की उन किताबों से कहीं आगे जाकर सच दिखाएगी जो अब तक हमसे दूर रहे हैं।

यह फिल्म देश के लिए निस्वार्थ सेवा की सोच पर रोशनी डालती है और उन सच्चाइयों को सामने लाने का वादा करती है जो अब तक अनसुनी और अनदेखी रही हैं। ​'आखरी सवाल' का डायरेक्शन नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वारंग ने किया है। यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।