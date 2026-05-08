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संजय दत्त की 'आखरी सवाल' का ट्रेलर रिलीज, सामने आया इतिहास का वो अनसुना सच, जिसे अब तक किया अनदेखा

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Aakhri Sawal trailer
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (16:11 IST) Updated Date: Fri, 08 May 2026 (16:13 IST)
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अपनी प्रभावशाली घोषणा और बोल्ड टीज़र के बाद, संजय दत्त स्टारर 'आखरी सवाल' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। यह फिल्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं पर गंभीर सवाल उठाकर पहले ही चर्चा छेड़ चुकी है, और अब इसका ट्रेलर देश को और भी हिला देने के लिए आ गया है।
 
​फिल्म महात्मा गांधी की हत्या में RSS की कथित संलिप्तता, बाबरी मस्जिद विध्वंस और आपातकाल जैसे संवेदनशील विषयों को छूती है, जिसने दर्शकों के बीच पहले ही तीखी बहस शुरू कर दी है। 
 
ट्रेलर इन घटनाओं से जुड़ी कथित साजिशों और जवाब न मिलने वाले सवालों की गहराई में जाकर छिपे हुए सच को सामने लाने की कोशिश करता है। निडर और बेबाक, यह ट्रेलर एक ऐसी गहन बहस का दरवाज़ा खोलता है जो दर्शकों के सामने अनसुने पहलुओं को लाने का वादा करती है।

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संजय दत्त इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं, जो दमदार डायलॉग्स बोल रहे हैं और RSS पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए इस तीखी बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। यह फिल्म समीरा रेड्डी की वापसी का भी गवाह है, जो अपनी परफॉरमेंस से एक गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। 
 
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नमाशी चक्रवर्ती, अमित साध, नीतू चंद्रा और त्रिधा चौधरी जैसे कलाकार इस रोमांचक ट्रेलर की इंटेंसिटी को और बढ़ा देते हैं। इसके अलावा, नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मेकर अभिजीत मोहन वारंग का शानदार निर्देशन साफ झलकता है, जिन्होंने इस कहानी को पूरी ईमानदारी, निडरता और भरोसे के साथ पेश किया है।
 
दमदार सीन्स, पावरफुल डायलॉग्स, बेहतरीन परफॉरमेंस और भारत के इतिहास से जुड़ी सच्चाई की तलाश करती इस कहानी के साथ, 'आखरी सवाल' का ट्रेलर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। इसके अलावा, यह फिल्म एक बड़ी बाधा को तोड़ते हुए पहली ऐसी हिंदी फिल्म बन गई है, जो बधिर लोगों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज के साथ रिलीज हो रही है। 

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साथ ही, यह दृष्टिबाधित दर्शकों के लिए भी समावेशी पहुंच का लक्ष्य रखती है। फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ाते हुए, इसने निश्चित रूप से पूरे देश को कुछ गंभीर सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है।
 
'आखरी सवाल' का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वारंग ने किया है। निखिल नंदा द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म के निर्माता निखिल नंदा और संजय दत्त हैं, जबकि पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंह, गौरव दुबे और उज्ज्वल आनंद इसके सह-निर्माता हैं। फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद उत्कर्ष नैथानी ने लिखे हैं। यह फिल्म 15 मई 2026 को हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

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