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संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' को CBFC की हरी झंडी, फिल्म को मिला यह सर्टिफिकेट

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Sanjay Dutt Aakhiri Sawal
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 13 May 2026 (17:23 IST) Updated Date: Wed, 13 May 2026 (17:25 IST)
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साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'आखिरी सवाल' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में रिलीज हुआ इसका टीज़र और ट्रेलर, जो बोल्ड और इंटेंस सच को बेबाक अंदाज में पेश करता है, देशभर के दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल कर चुका है। 
 
संजय दत्त की मुख्य भूमिका वाली आखिरी सवाल इस साल की सबसे चर्चित आगामी फिल्मों में से एक बन चुकी है, अपनी बोल्ड, इंटेंस और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी के चलते। फिल्म ने अपने धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च के बाद देशभर का ध्यान खींचा, जिसमें इंटेंस ड्रामा, राजनीतिक तनाव और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाले पल देखने को मिले।
 
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अब बढ़ती उत्सुकता के बीच, फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा आधिकारिक तौर पर ‘UA 16+’ सर्टिफिकेट दे दिया गया है, जिससे 15 मई 2026 को इसकी भव्य थिएटर रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। यह सर्टिफिकेशन ऐसे समय पर आया है जब ट्रेलर अपनी बेबाक और बोल्ड कहानी कहने के अंदाज और दमदार मुद्दों के चलते ऑनलाइन चर्चाओं पर छाया हुआ है।

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ट्रेलर ने एक ऐसी रोमांचक दुनिया पेश की, जिसमें छात्र आंदोलन, अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े सवाल और भारत के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास पर आधारित बहसें देखने को मिलीं। इसमें खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े विवादित घटनाक्रमों की झलक भी दिखाई गई है, जिसने दर्शकों के बीच जिज्ञासा और बढ़ा दी है। संजय दत्त के अलावा फिल्म की दमदार स्टारकास्ट में अमित साध, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी, नीतू चंद्रा और नमाशी चक्रवर्ती अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
 
आखिरी सवाल का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वरंग ने किया है। निखिल नंदा द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का निर्माण निखिल नंदा और संजय दत्त ने किया है, जबकि पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंह, गौरव दुबे और उज्ज्वल आनंद सह-निर्माता हैं। फिल्म की कहानी, स्क्रीनप्ले और संवाद उत्कर्ष नैथानी ने लिखे हैं। यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

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