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संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' को लेकर बड़ा अपडेट, मई की शुरू होगी भव्य गाने की शूटिंग

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Love and War film update
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (14:31 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (14:34 IST)
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भारतीय सिनेमा के सबसे दिग्गज निर्देशकों में से एक, संजय लीला भंसाली अपने अब तक के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। 'लव एंड वॉर' नाम की इस फिल्म में पहली बार बॉलीवुड के तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में एक साथ नजर आएंगे। 
 
एक भव्य ऐतिहासिक ड्रामा के रूप में देखी जा रही यह फिल्म पहले से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर रही है। फिल्म की शूटिंग फिलहाल पूरे जोरों पर है और खबरों की मानें तो भंसाली इसे एक शानदार सिनेमाई अनुभव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 
 
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इसी बीच, सूत्रों से पता चला है कि 'लव एंड वॉर' अब एक बड़े गाने की शूटिंग की तैयारी कर रही है, जिसके आने वाले दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। सूत्र ने खुलासा किया, 'लव एंड वॉर' के एक गाने का शूटिंग शेड्यूल मई की शुरुआत में शुरू होने वाला है। चूंकि संजय लीला भंसाली की फिल्मों की भव्यता हमेशा शानदार होती है, इसलिए यह 15 से 20 दिनों का शेड्यूल होगा।
 
इस अपडेट ने फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों, खासकर गानों में अपनी भव्य सोच के लिए जाने जाते हैं, इसलिए दर्शकों को एक बार फिर उनकी सिग्नेचर स्टाइल वाली शानदार सिनेमाई कहानी और विजुअल्स का इंतजार है।
 
संजय लीला भंसाली जब किसी प्रोजेक्ट की कमान संभालते हैं, तो उनकी बारीकी से कहानी कहने की कला, आलीशान फ्रेम और भावनाओं से भरे नैरेटिव की वजह से उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं। इंडस्ट्री के तीन सबसे भरोसेमंद और मंझे हुए कलाकारों का भंसाली के बेहतरीन निर्देशन के साथ जुड़ना, फिल्म के पैमाने और इसकी थीम को लेकर चर्चाओं को और हवा दे रहा है।
 
संजय लीला भंसाली के इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने से उम्मीदें आसमान पर हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग शैली है जिसमें बारीकी, भव्य विजुअल्स और गहरी भावनाएं होती हैं। रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट जैसे सितारों का एक साथ आना फिल्म के उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे 'लव एंड वॉर' भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई है।

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