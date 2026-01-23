Dharma Sangrah

रिपब्लिक डे टैब्लो 'भारत गाथा' में संजय लीला भंसाली-श्रेया घोषाल का दिखेगा जादुई कॉम्बिनेशन

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (15:24 IST)
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B मिनिस्ट्री) ने भारतीय सिनेमा और कहानी कहने की परंपरा को सेलिब्रेट करते हुए रिपब्लिक डे टैब्लो के लिए दो बड़े क्रिएटिव नामों फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली और सिंगर श्रेया घोषाल को एक साथ लाया है।
 
I&B मिनिस्ट्री के रिपब्लिक डे परेड टैब्लो के लिए संजय लीला भंसाली ने ‘भारत गाथा’ थीम को कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया है। यह एक ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय फिल्म निर्देशक देश के सबसे बड़े औपचारिक समारोह में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करेगा। 
 
इस खास विज़न को और प्रभावशाली बनाने के लिए भंसाली ने श्रेया घोषाल को एक विशेष गीत गाने के लिए चुना है, जो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर टैब्लो के साथ बजेगा। ‘भारत गाथा’ से जुड़ा I&B मिनिस्ट्री का यह टैब्लो भारत की कहानी कहने की परंपरा को दिखाता है, जहां संगीत, दृश्य, अभिनय और सिनेमा मिलकर हमारी संस्कृति का हिस्सा बनते हैं। 
 
डेवलपमेंट से जुड़े एक करीबी सूत्र के मुताबिक, श्रेया घोषाल ने संजय लीला भंसाली द्वारा कॉन्सेप्चुअलाइज़ किए गए रिपब्लिक डे टैब्लो ‘भारत गाथा’ के लिए एक खास गीत गाया है। भंसाली की कहानियों में संगीत हमेशा अहम रहा है और जब भी वह श्रेया के साथ काम करते हैं, उसमें एक अलग ही इमोशनल गहराई देखने को मिलती है। दोनों की यह जोड़ी पहले भी दर्शकों के दिलों में बसने वाले पल दे चुकी है और इस बार वही म्यूज़िकल जादू कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनेगा।"
 
यह सहयोग I&B मिनिस्ट्री की सोच को दिखाता है, जहां भारतीय सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत कहानी कहने की परंपरा का विस्तार माना गया है, एक ऐसी सांस्कृतिक ताकत जो आज भी दुनिया भर में देश की पहचान बनकर सामने आती है।
 
भंसाली की सिनेमाई समझ कहानी को आकार दे रही है और श्रेया घोषाल की आवाज़ उसमें जान डाल रही है। इस तरह, I&B मिनिस्ट्री का रिपब्लिक डे टैब्लो ‘भारत गाथा’ के तहत भारतीय कहानी कहने की परंपरा को भावुक श्रद्धांजलि देने वाला साबित होगा, जहां इतिहास, संस्कृति और सिनेमा एक साथ मिलते हैं।

