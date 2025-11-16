Biodata Maker

संजय लीला भंसाली की 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' को 12 साल पूरे, जानिए फिल्म से जुड़ी 12 दिलचस्प बातें

WD Entertainment Desk

रविवार, 16 नवंबर 2025 (12:53 IST)
संजय लीला भंसाली दुनिया के सबसे बड़े फिल्ममेकरों में से एक माने जाते हैं। उन्हें अक्सर राज कपूर और गुरु दत्त जैसे दिग्गजों की श्रेणी में रखा जाता है। भंसाली के नाम कई बड़ी हिट फिल्में हैं, जिनमें गोलियों की रासलीला राम-लीला भी शामिल है, जो अपनी रिलीज को 12 साल पूरे कर चुकी है।
 
जैसे-जैसे यह जोश से भरी, भावुक और बेहद खूबसूरत फिल्म 12 साल पूरे करती है, इसे अब भी इसकी भव्य कहानी, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की यादगार कैमिस्ट्री, दमदार एक्टिंग और भंसाली की शानदार विज़ुअल स्टाइल के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में फिल्म की सालगिरह पर, यहां इसके 12 दिलचस्प फैक्ट्स पर डालें नजर, जो इस महाकाव्य को और भी खास बनाते हैं।
 
देसी रोमियो और जूलियट
यह फिल्म विलियम शेक्सपीयर की मशहूर कहानी रोमियो और जूलियट का संजय लीला भंसाली द्वारा बनाया गया एक साहसी “देसी एडॉप्टेशन” है, जिसे दो दुश्मन गुजराती घरानों की पृष्ठभूमि पर रखा गया है।
 
रणवीर की खास ट्रेनिंग
रणवीर सिंह को फिट और समय पर रखने के लिए भंसाली ने मुंबई फिल्म सिटी के सेट पर ही एक जिम बनवाया था, ताकि वह शॉट्स के बीच में भी वर्कआउट कर सकें। रणवीर ने 12 हफ्तों की कड़ी बॉडी ट्रांसफ़ॉर्मेशन की सख़्त हाई-प्रोटीन डाइट, बिल्कुल भी चावल या मिठाई नहीं, और दिन में दो बार वर्कआउट।
 
भंसाली द कंपोजर
निर्देशक संजय लीला भंसाली ने न सिर्फ फिल्म को डायरेक्ट और लिखा है, बल्कि पूरा ओरिजिनल म्यूजिक भी खुद ही बनाया है। यह उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर का काम किया। ऐसे में फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए और आज भी वे लोगों को बहुत पसंद हैं।
 
वजनदार कॉस्टयूम
दीपिका पादुकोण ने करीब 30 किलो का घाघरा पहना था, और कुछ लुक्स में उस घाघरे का घेरा लगभग 50 मीटर तक था।
 
दीपवीर की शुरुआत
‘गोलियों की रासलीला: राम-लीला’ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म थी जिसमें दोनों साथ नज़र आए। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री तुरंत ही हिट हो गई, और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने डेटिंग शुरू की थी।
 
शूटिंग की चुनौतियाँ और पानी वाले सीन्स
यह गाना एक ऐसे सीन का हिस्सा था जिसकी शूटिंग उदयपुर की बेहद ठंडी पानी में की गई थी, सेट पर दीपिका को चोट भी लग गई, लेकिन वह फिर भी शूट करती रहीं क्योंकि दोबारा शूट होने से पूरा शेड्यूल बिगड़ सकता था।
 
ततड़ ततड़ के लिए कॉस्ट्यूम ट्रायल्स
ऊर्जावान “ततड़ ततड़” गाने के लिए रणवीर ने करीब 30 कॉस्ट्यूम ट्रायल्स किए थे, लेकिन आखिर में भंसाली ने कहा कि गाने की रॉ एनर्जी के चलते वे बिना शर्ट के ही परफॉर्म करें।
 
संजय लीला भंसाली की असल मां का नाम
फिल्म की महिला मुख्य किरदार का नाम ‘लीला’ एक भावनात्मक संकेत है, क्योंकि यही नाम संजय लीला भंसाली की अपनी माँ लीला भंसाली का भी है।

​इतिहास से जुड़े गीत
लोकप्रिय डांस सांग "मोर बनी ठंगाट करे" एक पुराने, क्लासिक गुजराती लोकगीत पर आधारित है, जिसके बोल प्रसिद्ध गुजराती कवि, झवेरचंद मेघानी ने 1941 में लिखे थे।
 
स्टार्स की खास मौजूदगी
हिट आइटम सॉन्ग "राम चाहे लीला" में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास की खास मौजूदगी रही।
 
जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता
करीब 80 करोड़ रुपए के बजट में बनी राम-लीला ने रिलीज़ के सिर्फ 10 दिनों में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। यह भंसाली और रणवीर सिंह — दोनों के करियर की पहली 100 करोड़ फ़िल्म बनी। अपनी पूरी रन के अंत तक, फ़िल्म ने भारत में लगभग 116.33 करोड़ रुपए कमाए, जिससे यह 2013 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फ़िल्म बनी।
 
अवॉर्ड्स और पहचान
फ़िल्म को खूब सराहा गया और इसे कई बड़े अवॉर्ड्स मिले, जिनमें कई फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड भी शामिल थे। दीपिका पादुकोण को मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड और सुप्रिया पाठक को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवॉर्ड, जिसने राम-लीला की सफलता को और भी खास बना दिया।

