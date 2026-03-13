ओटीटी सीरीज 'कप्तान' का पहला पोस्टर रिलीज, पुलिस अफसर के किरदार में दिखे साकिब सलीम

Amazon MX Player ने अपनी ओरिजिनल सीरीज ‘कप्तान’ का पहला पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें मुख्य भूमिका में साकिब सलीम नजर आ रहे हैं। सीरीज़ में साकिब समरदीप सिंह नाम के एक समर्पित पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं, जो बदले की आग और एक ईमानदार अफसर होने की जिम्मेदारी के बीच खुद को फंसा हुआ पाता है।

रॉ और दमदार बैकग्राउंड के साथ जारी किए गए इस पोस्टर में साकिब पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं, जो इशारा करता है कि यह कहानी काफी निजी, तीखी और एक्शन से भरपूर होने वाली है। दर्शकों ने अब तक साकिब को पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं देखा है, लेकिन यह पोस्टर साफ दिखाता है कि वह इस किरदार के जरिए अपने अभिनय के नए आयाम पेश करने के लिए तैयार हैं।

‘कप्तान’ में साकिब सलीम के साथ कविता कौशिक, सिद्धार्थ निगम, वरुण बडोला, अनुष्का कौशिक, पूजा गोर और विक्रम कोचर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

Amazon MX Player ने अपने 2026 कंटेंट स्लेट के दौरान साकिब सलीम की इस सीरीज़ ‘कप्तान’ की घोषणा की थी। हालांकि, निर्माताओं ने अभी इसकी रिलीज़ डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह सीरीज़ भारत भर के दर्शकों के लिए फ्री में उपलब्ध होगी।