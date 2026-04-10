'धुरंधर' की सक्सेस के बाद चमकी सारा अर्जुन की किस्मत, भंसाली के मेगा प्रोजेक्ट में निभाएंगी मधुबाला का किरदार

Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (18:06 IST)
फिल्म 'धुरंधर' में यलीना का किरदार निभाकर सारा अर्जुन की किस्मत चमक चुकी है। 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बाद सारा के पास कई प्रोजेक्ट के ऑफर आ रहे हैं। वहीं अब सारा अर्जुन के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है। खबरों के अनुसार सारा अब लेजेंडरी अदाकारा मधुबाला का किरदार निभाने जा रही हैं।
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सारा अर्जुन अब अभिनेत्री मधुबाला की बायोपिक में लीड रोल निभाएंगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निर्देशन जसमीत के रीन करेंगी, जबकि इसका निर्माण संजय लीला भंसाली के बैनर तले होगा। फिल्म वर्तमान में प्री-प्रोडक्शन स्टेज पर है और इस साल के अंत तक फ्लोर पर जाने की उम्मीद है।
पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि सारा इस रोल के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। वे न केवल अपने लुक पर काम करेंगी, बल्कि उस दौर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज और मधुबाला की क्लासिक अदाकारी को बारीकी से सीखने के लिए डायलेक्ट ट्रेनिंग और लुक टेस्ट से भी गुजरेंगी।
यह फिल्म मधुबाला के करियर की ऊंचाइयों से लेकर उनके निजी जीवन के दुखद संघर्षों तक का एक भावुक सफर होगी। पहले इस रोल के लिए कियारा आडवाणी और अनीता पड्डा जैसे नामों की चर्चा थी, लेकिन मेकर्स ने अंततः सारा अर्जुन पर भरोसा जताया है।
यह प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि इसे मधुबाला की बहन मधुर बृज भूषण का समर्थन प्राप्त है। उनका उद्देश्य फिल्म के जरिए मधुबाला के जीवन से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना और उनके अनछुए पहलुओं को दुनिया के सामने लाना है। भंसाली के जुड़ने से यह साफ है कि फिल्म का कैनवास बहुत बड़ा होगा।
मधुबाला को भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में गिना जाता है। 50 के दशक में उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें मुगल-ए-आजम और चलती का नाम गाड़ी जैसे कालजयी नाम शामिल हैं। 36 साल की उम्र में दुनिया छोड़ जाने वाली इस दिग्गज अभिनेत्री के जीवन को पर्दे पर उतारना सारा अर्जुन के लिए एक अग्निपरीक्षा जैसा होगा।
WD Entertainment Desk
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (18:06 IST)