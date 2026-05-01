Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अहंकार और स्वाभिमान की टक्कर, अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया क्यों टूटा शाहरुख खान संग रिश्ता

Advertiesment
Shah Rukh Khan Abhijeet Bhattacharya controversy
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (12:17 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (12:19 IST)
google-news
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने करियर में कई रोमांटिक फिल्मों में काम ‍किया है। शाहरुख पर फिल्माए गए कई रोमांटिक गाने भी हैं, जिसमें से ज्यादातर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने गाए हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब शाहरुख का हर गाना अभिजीत गाते थे। 
 
लेकिन बाद में शाहरुख और अभिजीत के बीच विवाद हो गया। शाहरुख खान और उनके सबसे मशहूर पार्श्वगायकों में से एक अभिजीत भट्टाचार्य के बीच का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक पॉडकास्ट में अभिजीत ने शाहरुख खान के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की। 
 
पॉडकास्ट के दौरान अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने और शाहरुख खान के बीच की दूरियों का कारण उनके और शाहरुख के स्वभाव के टकराव को बताया। अभिजीत ने बेबाकी से अपनी राय रखते हुए कहा, 'शाहरुख खान का अहंकार और मेरा स्वाभिमान इस खटास का मुख्य कारण है।' शाहरुख उनसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कई बार परिस्थितियों को अलग तरीके से संभाला।
 
अभिजीत ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब फराह खान के पति ने शाहरुख खान को लेकर कुछ नकारात्मक कहा था, तब भी शाहरुख ने उन्हें गले लगा लिया था। इसके अलावा, उन्होंने आमिर खान से जुड़े एक पुराने किस्से को भी याद किया।
 
अभिजीत ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि शाहरुख ने उनसे कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा, आप इतने बड़े इंसान हैं, लेकिन एक बार भी सॉरी नहीं बोल पाए। जो गलती आपने की, याद रखें कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है, शायद आपके अपने होम प्रोडक्शन में।
 
क्या है विवाद की असली जड़?
अभिजीत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि उनका शाहरुख से अलग होना केवल अहंकार नहीं, बल्कि उनके स्वाभिमान और व्यक्तिगत निराशा का परिणाम था। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में 'बादशाह', 'मैं हूं ना', 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' और 'अशोका' जैसी फिल्मों में अभिजीत की आवाज शाहरुख की फिल्मों की सफलता की गारंटी थी।
 
'मैं हूं ना' फिल्म के दौरान उन्हें सही क्रेडिट और पहचान नहीं मिली थी, जिससे उन्हें बहुत आहत महसूस हुआ। उनका मानना था कि सेट पर हर किसी की तारीफ की जाती थी, लेकिन सिंगर्स को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। इसके बाद, 'बिल्लू' फिल्म के बाद दोनों का प्रोफेशनल साथ लगभग खत्म हो गया।
 
अभिजीत ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने एक समय पर दूसरे अभिनेताओं के लिए गाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वे मानते थे कि उनकी आवाज केवल शाहरुख खान के लिए ही बनी है। वे भावनात्मक रूप से इस रिश्ते से जुड़े हुए थे। वर्तमान में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है और वे केवल सार्वजनिक कार्यक्रमों में 'हेलो-हाय' तक ही सीमित हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' ने पूरे किए 2 साल, सीरीज ने तोड़े थे कई रिकॉर्ड्स

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels