शाहरुख खान और एटली की ब्लॉकबस्टर जोड़ी की वापसी, लॉक हुई 'जवान 2' की स्क्रिप्ट!

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'किंग' को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच किंग खान के फैंस के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। खबरों के अनुसार शाहरुख खान और निर्देशक एटली 'जवान 2' के लिए दोबारा साथ आ रहे हैं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 'जवान 2' का आइडिया और स्क्रिप्ट पिछले काफी समय से पाइपलाइन में थी। अब स्क्रिप्ट को आधिकारिक तौर पर लॉक कर दिया गया है। शाहरुख खान फिलहाल अपनी आगामी महत्वाकांक्षी फिल्म 'किंग' की शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन में व्यस्त हैं।

सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि 'जवान 2' अब सिर्फ आइडिया के स्टेज से आगे बढ़ चुकी है, और महीनों की मेहनत के बाद हाल ही में इसकी स्क्रिप्ट फाइनल कर ली गई है। जवान 2 की स्क्रिप्ट और आइडिया पर काफी समय से काम चल रहा था। कुछ हफ्ते पहले ही फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनल किया गया है।

फिल्म की टीम इस बार विलेन के रोल के लिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के किसी बड़े सुपरस्टार को साइन करने की फिराक में है। एटली का लक्ष्य फिल्म को एक ग्लोबल एक्शन थ्रिलर बनाना है, जो पहले पार्ट के 1100 करोड़ रुपये के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ सके।

शाहरुख खान के लिए 'जवान' केवल व्यावसायिक सफलता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जीत भी साबित हुई थी। सितंबर 2025 में घोषित 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में शाहरुख खान ने 'जवान' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। यह उनके करियर का पहला नेशनल अवार्ड था।

एटली और शाहरुख का बढ़ता 'यूनिवर्स' एटली और शाहरुख की बॉन्डिंग केवल 'जवान 2' तक सीमित नहीं है। खबरें यह भी हैं कि शाहरुख खान, एटली की अगली फिल्म 'राका' में एक विशेष कैमियो में नजर आ सकते हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में हैं।