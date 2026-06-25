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जब ‘दीवाना’ में बाइक पर एंट्री करते ही छा गए थे शाहरुख खान, 34 साल बाद भी कायम है बादशाहत

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Shah Rukh Khan 34 years in Bollywood
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 (10:53 IST) Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 (10:58 IST)
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भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। 25 जून 1992 भी एक ऐसी ही तारीख थी। इसी दिन बड़े पर्दे पर एक ऐसे नौजवान की एंट्री हुई थी, जिसने अपनी जादुई मुस्कान, हवा में लहराते हाथ और बेमिसाल शिद्दत से न सिर्फ बॉलीवुड की परिभाषा बदल दी, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों दिलों पर कब्ज़ा कर लिया। 
 
हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। आज किंग खान फिल्म इंडस्ट्री में अपने गौरवशाली 34 साल पूरे कर चुके हैं। शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत 'फौजी' और 'सर्कस' जैसे छोटे पर्दे के सीरियल्स से की थी। लेकिन 34 साल पहले जब निर्देशक राज कंवर की फिल्म 'दीवाना' रिलीज हुई, तो बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच गया।
 
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फिल्म के सेकंड हाफ में जब शाहरुख खान हाथ छोड़ बाइक पर सवार होकर 'कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला' गाते हुए स्क्रीन पर आते हैं, तो थियेटर्स तालियों और सिक्कों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे थे। इस पहली ही फिल्म ने शाहरुख को रातों-रात सुपरस्टार का तमगा दिला दिया था।

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पहली पसंद नहीं थे शाहरुख
'दीवाना' फिल्म के बनने और शाहरुख को यह रोल मिलने की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दरअसल, इस रोल के लिए शाहरुख खान पहली पसंद नहीं थे। उनसे पहले यह रोल अरमान कोहली को ऑफर किया गया था। लेकिन कुछ विवादों के चलते उन्होंने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद यह रोल किंग खान के पास आया और बाकी सब इतिहास है। हालांकि शाहरुख ने इससे पहले पांच फिल्में साइन की थीं, लेकिन रिलीज के मामले में 'दीवाना' उनकी पहली फिल्म बनी।
 
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ऋषि कपूर और दिव्या भारती जैसे बड़े सितारों की मौजूदगी के बावजूद, नए नवेले शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का ध्यान खींचा। 'दीवाना' उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई और सिनेमाघरों में 50 हफ्तों तक टिकी रही।

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नदीम-श्रवण के संगीत और समीर के लिखे गाने जैसे 'ऐसी दीवानगी' और 'तेरी उम्मीद तेरा इंतजार' आज भी उतने ही तरोताजा लगते हैं। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को 'बेस्ट मेल डेब्यू फिल्मफेयर अवॉर्ड' से नवाजा गया था। उस साल 'दीवाना' ने कुल 5 फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम कर तहलका मचा दिया था।
 
34 साल के इस लंबे सफर में शाहरुख खान ने कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन साल 2023 में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' जैसी लगातार ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर उन्होंने साबित कर दिया कि किंग हमेशा किंग ही रहता है। वह जल्द मेगा-बजट एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। 

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