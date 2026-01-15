'ओ रोमियो' से शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी का नया पोस्टर आया सामने, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का पहला गाना

साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ओ’रोमियो’ अपने टीज़र के बाद से ही जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है। अब मेकर्स ने फिल्म का एक नया और बेहद प्रभावशाली पोस्टर रिलीज़ कर दिया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है।

इस पोस्टर में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की जोड़ी नज़र आ रही है, जो प्यार, दर्द और बग़ावत के बीच खड़ी दिखाई देती है। नया पोस्टर महज एक तस्वीर नहीं, बल्कि भावनाओं की एक गहरी कहानी बयां करता है।

पोस्टर में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी को अपनी बाहों में थामे हुए हैं। उनके चेहरे पर चोटों के निशान हैं, माहौल में अफरा-तफरी और हिंसा की झलक है, लेकिन इन सबके बीच भी उनकी आंखों में प्यार और समर्पण साफ़ झलकता है। यह दृश्य इस बात का संकेत देता है कि ‘ओ’रोमियो’ सिर्फ़ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जुनून, संघर्ष और टूटे दिलों की दास्तान है।

पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने एक और बड़ा ऐलान भी किया है। फिल्म का पहला गाना ‘हम तो तेरे ही लिए थे’ कल रिलीज़ होने जा रहा है। इस गाने को लेकर फैंस पहले से ही बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि टीज़र में इसकी एक झलक दिखाई गई थी, जिसने दिल छू लिया था।



इस गाने को खास बनाता है इसकी शानदार टीम। इसके बोल लिखे हैं गुलज़ार जैसे दिग्गज शायर ने, जिनकी लेखनी हमेशा दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। वहीं, इस गाने को अपनी जादुई आवाज़ से सजाया है अरिजीत सिंह ने, जो आज के दौर में इमोशनल और रोमांटिक गानों की पहली पसंद माने जाते हैं। फिल्म का संगीत टी-सीरीज़ के बैनर तले रिलीज़ किया जाएगा, जो म्यूज़िक लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है।

विशाल भारद्वाज की फिल्मों की पहचान हमेशा से उनकी गहराई, शायरी भरे डायलॉग्स और यादगार संगीत रही है। ऐसे में ‘ओ’रोमियो’ से भी दर्शकों को एक क्लासिक, दर्द भरी और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी की उम्मीद है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फ्रेश केमिस्ट्री भी फिल्म का बड़ा आकर्षण मानी जा रही है।