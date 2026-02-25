khatu shyam baba

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






45 साल के हुए शाहिद कपूर, संघर्ष से सुपरस्टार बनने तक का सफर

Advertiesment
Shahid Kapoor Birthday
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (17:14 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (17:17 IST)
google-news
बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और वर्सटाइल अभिनेताओं में शुमार शाहिद कपूर 25 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। रोमांटिक हीरो की इमेज से निकलकर इंटेंस और रियल किरदारों तक का उनका सफर आसान नहीं रहा। आज शाहिद कपूर सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस के दम पर पहचान बनाने वाले अभिनेता हैं।
 
बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहिद कपूर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैकग्राउंड डांसर की थी। शुरुआती दौर में उन्होंने म्यूजिक वीडियोज़ और स्टेज शोज़ में काम किया। साल 2003 में फिल्म इश्क विश्क से उन्हें बतौर लीड एक्टर पहला बड़ा ब्रेक मिला और वह यूथ आइकन बन गए।
 
webdunia
शाहिद कपूर के पिता मशहूर अभिनेता पंकज कपूर और मां जानी-मानी एक्ट्रेस नीलिमा अज़ीम हैं। माता-पिता के अलग होने के बाद शाहिद की परवरिश मां ने की। दिल्ली से मुंबई तक का उनका सफर संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की मिसाल है।
 
इश्क विश्क के बाद शाहिद को कई उतार-चढ़ाव देखने पड़े। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफल रहीं। लेकिन जब वी मेट, कमीने, हैदर और कबीर सिंह जैसी फिल्मों ने उनके करियर की दिशा ही बदल दी।
 
webdunia
शाहिद कपूर को उनके शानदार अभिनय के लिए कई बड़े अवॉर्ड मिल चुके हैं। हैदर के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिल चुका है, जो उनके करियर का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है।
 
शाहिद कपूर की शादी मीरा राजपूत से हुई है। वे दो बच्चों — मीशा और ज़ैन — के पिता हैं। फिल्मी दुनिया से दूर, शाहिद एक जिम्मेदार पिता और फैमिली-ओरिएंटेड इंसान के रूप में भी जाने जाते हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जानिए क्यों अस्पताल गए थे संजय लीला भंसाली? परिवार ने बयान जारी कर खोला राज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels