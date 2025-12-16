एक्टिंग डेब्यू से पहले सुहाना खान को पिता शाहरुख खान से मिली थी यह सलाह

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान भी अपने पिता की राह पर स्टार बनने के लिए निकल पड़ी है। सुहाना जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' से बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रही हैं। हालांकि वह जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से एक्टिंग की दुनिया में पहले ही कदम रख चुकी है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी।

बीते दिनों सुहाना ने 'द आर्चीज' के सेट पर पहले दिन अपने पिता से मिली एक सलाह का खुलासा किया था। इसका खुलासा सुहाना ने अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर किया था।

सुहाना खान 'द आर्चीज' की स्टारकास्ट अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, वेदांग रैना, मिहिर आहूजा, युवराज मेंडा और निर्देशक जोया अख्तर के साथ 'केबीसी 15' में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने बिग बी के साथ कई मजेदार बातें की और कुछ खुलासे भी किए।

बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने कहा था, यह सुहाना हैं। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि सुहाना शाहरुख खान की बेटी हैं। सुहाना, जब आपके परिवार को पता चला कि आप केबीसी में आ रही हैं, तो शाहरुख खान या गौरी खान ने आपको क्या सलाह दी? सलाह के अलावा, उन्होंने आपको मेरे बारे में क्या बताया? उन्होंने आपको मेरे बारे में गलत जानकारी दी होगी।

इसपर सुहाना ने हंसते हुए कहा था, 'उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं कहा। लेकिन उन्होंने मुझसे यह याद दिलाने के लिए कहा कि आपने उनके पिता की भूमिका निभाई है, इसलिए मुझसे आसान सवाल पूछें। कृपया इसे याद रखें।' सुहाना 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का जिक्र कर रही थी।

अमिताभ ने जवाब दिया, 'चूंकि उन्होंने मुझसे आसान सवाल पूछने के लिए कहा है, लेकिन यह एक खेल है इसलिए मुझे हर तरह के सवाल पूछने होंगे।' इसके बात अमिताभ ने कहा, सुहाना, जब आप शूटिंग के पहले दिन के लिए गईं, तो शाहरुख ने आपसे क्या कहा?'

इसका जवाब देते हुए सुहाना खान ने कहा था, माता-पिता हमेशा कुछ सलाह देते हैं। खासकर अगर वे एक ही प्रोफेशन में हों। उन्होंने मुझसे सेट पर दो आवाजों पर फोकस करने के लिए कहा। सेट पर रहते हुए बस दो चीजें सुनें। पहला, अपने निर्देशक की और दूसरा, अपने दिल की, और बाकी चीजें सही हो जाएंगी।