Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए शाहरुख खान, मीर फाउंडेशन के जरिए 1,500 परिवारों तक पहुंचा रहे रिलीफ किट्स

Advertiesment
हमें फॉलो करें Punjab flood

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (17:16 IST)
पंजाब में आई बाढ़ ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। कई एकड़ की फसलें बाढ़ के पानी से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में कई सेलेब्स पंजाब के लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन भी लोकल NGOs के साथ हाथ मिलाकर पंजाब बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद कर रहा है। 
 
इसके तहत ज़रूरी रिलीफ किट्स बांटी जा रही हैं, जिनमें दवाइयाँ, हाइजीन से जुड़ी चीज़ें, खाने-पीने का सामान, मच्छरदानी, तिरपाल की चादरें, फोल्डिंग बेड, कॉटन के गद्दे और दूसरे जरूरी सामान शामिल हैं। यह 
 
पहल अमृतसर, पटियाला, फाजिल्का और फिरोज़पुर जैसे जिलों के कुल 1,500 परिवारों तक पहुंचेगी। इसका मकसद है कि लोगों को तुरंत स्वास्थ्य, सुरक्षा संग आश्रय की ज़रूरतें पूरी की जा सकें, ताकि बाढ़ से प्रभावित परिवार सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर ला सकें।
 
शाहरुख खान के अलावा सलमान खान, अक्षय कुमार और सोनू सूद जैसे कई सेलेब्स ने पंजाब की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। वहीं कई पंजाबी सिंगर भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अनुपमा : पहली बार मां के खिलाफ उतरेंगी अद्रिजा रॉय, डांस मुकाबले को लेकर जताई भावनाएं

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels