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सोशल मीडिया पर वायरल हुई शक्ति कपूर की मौत की अफवाह, एक्टर ने दी कड़ी चेतावनी

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Shakti Kapoor death hoax
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (11:44 IST) Updated Date: Fri, 08 May 2026 (11:45 IST)
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इंटरनेट की दुनिया में जितनी तेजी से सूचनाएं फैलती हैं, उतनी ही तेजी से भ्रामक खबरें भी लोगों को गुमराह करती हैं। ताजा मामला बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर से जुड़ा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर शक्ति कपूर के निधन की झूठी खबरें वायरल हो गई। 
 
इन खबरों ने शक्ति कपूर के फैंस के बीच हलचल मचा दी। हालांकि, अब खुद शक्ति कपूर ने सामने आकर इन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई पोस्ट्स में यह दावा किया गया कि वरिष्ठ अभिनेता शक्ति कपूर का निधन हो गया है। 
 
देखते ही देखते ये खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं। कई यूजर्स ने बिना सच्चाई जाने अभिनेता को श्रद्धांजलि देना भी शुरू कर दिया था। इस 'डेथ होक्स' ने न केवल प्रशंसकों को परेशान किया, बल्कि अभिनेता के परिवार को भी मानसिक तनाव दिया।
 
इसके बाद 73 साल के शक्ति कपूर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में शक्ति कपूर बैंगनी रंग की बनियान पहने काफी शांत लेकिन थोड़े निराश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, नमस्कार साथियों, मेरी मौत की खबरें पूरी तरह से फर्जी हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और खुश हूं। कृपया इन अफवाहों पर ध्यान न दें। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह बहुत गलत बात है।
 
शक्ति कपूर ने केवल सफाई ही नहीं दी, बल्कि इस तरह की हरकत करने वालों को चेतावनी भी दी है। अभिनेता ने वीडियो में स्पष्ट किया कि वह इन अफवाहों को फैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ साइबर शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी की मृत्यु जैसी संवेदनशील खबर को लेकर इस तरह का मजाक करना किसी भी लिहाज से सही नहीं है।

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इस वीडियो के सामने आते ही उनके लाखों प्रशंसकों ने राहत की सांस ली है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में 'टाइगर अभी जिंदा है' और 'लॉन्ग लिव लेजेंड' जैसे संदेशों की बाढ़ आ गई है।
 
शक्ति कपूर आज भी फिल्म जगत में काफी सक्रिय हैं। हाल ही में उन्हें फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' में देखा गया था, जहाँं उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। इसके अलावा, वह अपनी बेटी श्रद्धा कपूर के साथ भी अक्सर सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। 
 

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