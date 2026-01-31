rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शमा सिकंदर ने लाल साड़ी में ढाया कहर, बोल्डनेस देख फैंस के छूटे पसीने

Advertiesment
हमें फॉलो करें Shama Sikander

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 31 जनवरी 2026 (16:59 IST)
टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खूबसूरती का जादू चलाने वाली एक्ट्रेस शमा सिकंदर अपनी बोल्डनेस और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। शमा सिकंदर अपनी बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। 
 
webdunia
हाल ही में शमा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वे लाल रंग की साड़ी में कहर ढाती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है और फैंस उनकी अदाओं के कायल हो गए हैं।
 
webdunia
लाल रंग को प्यार और जुनून का प्रतीक माना जाता है, और शमा सिकंदर ने इसे पूरी शिद्दत से कैरी किया है। उनकी साड़ी का फैब्रिक काफी लाइटवेट और फ्लोई है, जो उनके कर्व्स को बेहतरीन तरीके से फ्लॉन्ट कर रहा है। 
 
webdunia
शमा के इस लुक की सबसे बड़ी यूएसपी उनका डीप-नेक और बोल्ड ब्लाउज है। स्लीवलेस और प्लंजिंग नेकलाइन वाले इस ब्लाउज ने उनके लुक में ग्लैमर का तड़का लगा दिया है। 
 
webdunia
शमा का साड़ी पहनने का उनका अंदाज क्लासिक होने के साथ-साथ काफी मॉडर्न भी है, जो उन्हें एक 'देसी डीवा' की इमेज देता है।
 
webdunia
तस्वीरों में शमा एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
webdunia
शमा ने अपने लुक को बैलेंस करने के लिए मेकअप को थोड़ा न्यूड और सटल रखा है। उन्होंने अपनी आंखों को स्मोकी टच दिया है, जो उनकी नजरों को और भी कातिलाना बना रहा है। साथ ही बालों को खुला रखा है। 
 
webdunia
शमा सिकंदर फिल्म इंडस्ट्री की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने खुद को पूरी तरह से बदला है। शुरुआती दिनों में वह एक साधारण लड़की के लुक में दिखती थीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी फिटनेस और फैशन सेंस पर काम किया। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जैकी चेन का दुनिया को इमोशनल सरप्राइज, रिकॉर्ड किया अपना विदाई गीत, लेकिन रिलीज के लिए रखी है ये दर्दनाक शर्त

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels