शमिता शेट्टी ने ठुकराया था लगान का ऑफर, बहन के बॉलीवुड डेब्यू से इनसिक्योर हो गई थीं शिल्पा

WD Entertainment Desk

2 फ़रवरी 2026
शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी 2 फरवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। शमिता शेट्टी ने 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'मोहब्बतें' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय सहित कई सितारे नजर आए थे। फिल्म में शमिता को उदय चोपड़ा के साथ रोमांस करते हुए देखा गया था।
 
शमिता शेट्टी ने भले ही 'मोहब्बतें' से धमाकेदार डेब्यू किया था लेकिन कम ही लोगों को पता है कि इस फिल्म के लिए शमिता ने आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'लगान' में काम करने से मना कर दिया था। शमिता की बहन शिल्पा शेट्टी ने इस बात का खुलासा एक चैट शो के दौरान किया था।
 
webdunia
शिल्पा ने बताया था कि शमिता को एक ही समय में दो फिल्में 'लगान' और 'मोहब्बतें' ऑफर हुई थीं। शमिता दोनों फिल्मों के लिए हामी नहीं कर सकती थीं। उन्होंने इनमें से 'मोहब्बतें' को चुना। उनके बाद 'लगान' में लीड एक्ट्रेस के तौर पर ग्रेसी सिंह को कास्ट कर लिया गया। 
 
वहीं एक अन्य शो में शिल्पा ने खुलासा किया था कि वह अपनी बहन शमिता के बॉलीवुड डेब्यू से असुरक्षित महसूस करने लगी थीं। शिल्पा ने कहा था, जब शमिता पैदा हुई थी तो मैं बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। मैंने बचपन में अपनी मां से पूछा था कि आपने इसे गोरा क्यों बनाया और मु्झे काला क्यों?
 
webdunia
शिल्पा शेट्टी ने बताया था कि जब शमिता ने मोहब्बतें से डेब्यू किया तो मुझे हमेशा लगता कि वो खूबसूरत गौरी हैं। वह बेहतर डांसर और एक्ट्रेस भी हैं। शमिता के हिंदी सिनेमा में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई काम नहीं देगा। 
 
शमिता शेट्टी अपनी बहन की तरह फिल्मों में ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाईं। उनका फिल्मी करियर कभी सही नहीं चल पाया। शमिता ने दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी हाथ आजमाया और वेब सीरीज में भी नजर आईं। इसके अलावा वह कई रियलिटी शोज में भी काम कर चुकी हैं।
 

