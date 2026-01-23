'तू या मैं' का ट्रेलर रिलीज, क्या खौफनाक मगरमच्छ के सामने टिक पाएंगे शनाया कपूर और आदर्श गौरव?

फिल्ममेकर बेजॉय नांबियार एक बार फिर दर्शकों को रोमांच और सस्पेंस से भरी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'तू या मैं' का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर साफ संकेत देता है कि यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि ज़िंदगी और मौत के बीच की खौफनाक जंग है।

शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर इस सर्वाइवल थ्रिलर ने ट्रेलर के साथ ही दर्शकों की धड़कनें तेज़ कर दी हैं। ट्रेलर की शुरुआत एक दिलचस्प और मज़ेदार अंदाज़ में होती है, जिसमें क्लासिक फिल्म ‘खून भरी मांग’ को हल्के-फुल्के नॉड के साथ पेश किया गया है।

शनाया कपूर यहां मिस वैनिटी के किरदार में नज़र आती हैं एक ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट कंटेंट क्रिएटर, वहीं आदर्श गौरव बने हैं ‘A’, नालासोपारा से आया एक बेबाक और साहसी डिजिटल क्रिएटर। दोनों की मुलाकात, उनकी केमिस्ट्री और कंटेंट के लिए की जाने वाली एडवेंचर भरी ट्रिप शुरुआत में बेहद मज़ेदार और रिलेटेबल लगती है। लेकिन कहानी तब पलट जाती है, जब यह फन और फ्लर्ट वाला सफर अचानक एक डरावने सपने में बदल जाता है।

ट्रेलर में दिखाया गया खून से सना पूल, घबराए हुए चेहरे और सामने मौजूद एक खूंखार मगरमच्छ सब मिलकर दर्शकों को सीट से हिलने नहीं देते। अब यहां कैमरा ऑन है, लेकिन कंटेंट के लिए नहीं, बल्कि जिंदा बचने के लिए। हर सांस, हर फैसला और हर मूव मौत और ज़िंदगी के बीच फर्क तय करता है।

'तू या मैं' सिर्फ सर्वाइवल थ्रिलर नहीं, बल्कि आज की creator-driven कल्चर पर भी एक दिलचस्प नजर डालती है, जहां लाइक्स और व्यूज़ की दुनिया कब असली खतरे में बदल जाए, किसी को अंदाज़ा नहीं होता। रोमांस, डर, एड्रेनालिन और इमोशंस को नए जमाने की स्टोरीटेलिंग के साथ जोड़ते हुए बेजॉय नांबियार एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने का वादा करते हैं, जो आम वेलेंटाइन फिल्मों से बिल्कुल अलग है।

फिल्म का निर्माण आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने कलर येलो बैनर के तहत किया है, वहीं विनोद भानुशाली और कमलेश भानुशाली भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। दमदार कास्ट, इंटेंस कहानी और अनोखा कॉन्सेप्ट फिल्म को खास बनाता है।

अगर इस वेलेंटाइन सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि रोमांच और डर का तड़का भी चाहते हैं, तो ‘तू या मैं’ आपके लिए परफेक्ट #DateFright बनने वाली है। फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।