कांटा लगा गाने के लिए शेफाली जरीवाला को मिले थे इतने रुपए, रातोरात बन गई थीं स्टार

Publish Date: Sun, 28 Jun 2026 (12:10 IST)
Updated Date: Sun, 28 Jun 2026 (12:13 IST)
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो अपने किसी एक काम से दर्शकों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाता। 'कांटा लगा' गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला भी एक ऐसी ही शख्सियत थीं। 27 जून 2025 को महज 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनके अचानक निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों फैंस को झकझोर कर रख दिया था।
इस खास मौके पर याद करते हैं शेफाली के उस ऐतिहासिक सफर को, जिसने 2000 के दशक में भारतीय पॉप और रिमिक्स म्यूजिक इंडस्ट्री का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया था। आज भले ही रिमिक्स गानों का दौर आम हो चुका है, लेकिन साल 2002 में जब 'कांटा लगा' गाना रिलीज हुआ था, तो उसने हर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस गाने में अपनी कातिलाना अदाओं और बेहतरीन डांस से हर किसी को दीवाना बनाने वाली शेफाली जरीवाला उस वक्त महज एक कॉलेज स्टूडेंट थीं।
एक इंटरव्यू में अपने सफर को याद करते हुए शेफाली ने बताया था कि उनके पिता इस ग्लैमर वर्ल्ड के सख्त खिलाफ थे। वह चाहते थे कि शेफाली अपनी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। लेकिन शेफाली के मन में कुछ अलग करने की चाहत थी। जब पिता नहीं माने, तो उन्होंने अपनी मां को भरोसे में लिया। आखिरकार मां-बेटी की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा और इस तरह भारतीय स्क्रीन को उसकी 'कांटा लगा गर्ल' मिली।
सिर्फ 7,000 रुपये की पहली सैलरी और रातोंरात मिला ब्लॉकबस्टर स्टारडम
आज के दौर में जहां म्यूजिक वीडियोज के लिए स्टार्स लाखों रुपये की फीस लेते हैं, वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतिहास रचने वाले इस गाने के लिए शेफाली को महज 7,000 रुपये मिले थे। शेफाली ने खुद बताया था कि उस समय उनके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि वह खुद को टीवी पर देखना चाहती थीं और अपनी थोड़ी पॉकेट मनी कमाना चाहती थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाना रिलीज होते ही हर गली, पब और पार्टी की शान बन गया। महज 7 हजार रुपये के उस कॉन्ट्रैक्ट ने शेफाली जरीवाला को रातोंरात पूरे देश का क्रश बना दिया था।
'कांटा लगा गर्ल' का वो टैग, जो रहा हमेशा दिल के करीब
शेफाली के करियर में इसके बाद कई बड़े मुकाम आए। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, 'नच बलिए 5' में पति पराग त्यागी के साथ अपनी बेहतरीन डांसिंग का जलवा बिखेरा, वेब सीरीज 'बेबी कम ना' से अपना डिजिटल डेब्यू किया और 'बिग बॉस 13' में एक मजबूत कंटेस्टेंट बनकर उभरीं।
इन तमाम सफलताओं के बावजूद शेफाली हमेशा कहती थीं कि जब भी कोई उन्हें 'कांटा लगा वाली लड़की' कहकर बुलाता है, तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है। वह इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा और अनमोल कॉम्प्लिमेंट मानती थीं।
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