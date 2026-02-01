Hanuman Chalisa

ब्लू सलवार सूट में शहनाज गिल ने बिखेरा अपनी सादगी का जादू, देखिए तस्वीरें

WD Entertainment Desk

रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (16:51 IST)
पंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली शहनाज गिल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी मेहनत और स्टाइल के दम पर उन्होंने बॉलीवुड से लेकर फैंस के दिलों तक खास जगह बनाई है। शहनाज सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। 
 
webdunia
शहनाज गिल ने हाल ही में ब्लू कलर के सलवार सूट में अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में शहनाज छत पर खड़ी होकर चांद की रोशनी में पोज देती नजर आ रही हैं। 
 
webdunia
शहनाज ने अपने इस लुक को एक मैचिंग नेट दुपट्टे के साथ कैरी किया है। शहनाज ने 'ड्यूई बेस' मेकअप के साथ पिंक लिपस्टिक और हल्की काजल वाली आँखों का चुनाव किया है, जो उनके लुक को फ्रेश और वाइब्रेंट बना रहा है।
 
webdunia
तस्वीरों में शहनाज कभी अपनी जुल्फें संवारती तो कभी कैमरे की ओर अपनी कातिलाना मुस्कान बिखेरती नजर आ रही हैं।
 
शहनाज की इन तस्वीरों पर लाखों लाइक्स आ चुकेहैं। कमेंट बॉक्स में उनके चाहने वाले तारीफों के पुल बांध रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "नीले रंग में शहनाज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं।" 
 
शहनाज के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वह आखिरी बार फिल्म 'इक कुड़ी' में लीड रोल में नजर आई थीं। अब वह फिल्म 'सब फर्स्ट क्लास' में दिखेंगी। 
 

