46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए लड़का ढूंढ रहीं बहन शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा के शो में खोले कई राज

, रविवार, 10 अगस्त 2025 (13:03 IST)
'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में इस हफ्ते बॉलीवुड की दो खूबसूरत बहनें शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी गेस्ट बनकर पहुंचीं। दोनों बहनों ने कपिल शर्मा संग खूब मस्ती मजाक की और एक दूसरे के बारे में कई खुलासे भी किए। शिल्पा ने अपनी बहन शमिता की लव लाइफ को लेकर भी बात की। 
 
शिल्पा ने बताया कि वह अपनी 46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए हमेशा एक अच्छे लड़के की तलाश में रहती हैं। शिल्पा ने कहा कि जब भी मैं कोई अच्छा लड़का देखती हूं तो मैं सबसे पहले उससे पूछती हूं कि क्या आप सिंगल हैं? मैं ये इसलिए पूछती हूं कि ताकि मैं शमिता के साथ किसी की जोड़ी बना सकूं।
 
शिल्पा ने कहा, कभी-कभी तो लोग सोचते हैं कि शादीशुदा होने के बाद भी ये क्यों पूछ रही है कि आप सिंगल हो। फिर मैं क्लीयर भी करती हूं कि मैं अपने लिए नहीं अपनी बहन के लिए पूछ रही हूं। 
 
वहीं कपिल ने पूछा कि क्या उनके पेरेंट्स शमिता की शादी कराना चाहते हैं? इस पर शमिता ने कहा, वह दौर अब जा चुका है। परिवार में कोई उनपर शादी का दबाव नहीं डालता। आज कल प्यार ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्‍किल है, इसलिए वो सिंगल रहना चाहती हैं। 
 
शिल्पा शेट्टी अपनी बहन को पार्टनर ढूंढने के लिए डेटिंग एप भी सजे्ट करती हैं। वह कहती हैं, शमिता तुम्हें अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए हुमा की डेटिंग एप यूज करनी चाहिए। 
 
शिल्पा शेट्टी ने दोनों बहनों की मां द्वारा हुई पिटाई का वक्या भी बताया। शिल्पा ने बताया कि उनकी मां सुनंदा शेट्टी बहुत स्ट्रिक्ट थीं। वह उन्हें और बहन शमिता को बख्शती नहीं थीं। एक बार तो उन्होंने दोनों बहनों की झाड़ू और चप्पल से पिटाई की थी। 
 
शिल्पा शेट्टी ने बताया, जब हम बच्चे थे तो मां हमें चप्पल से मारती थीं। कई बार तो झाड़ू से भी पीटा। अगर दोनों बहनें कोई गलती करती थीं, तो मॉम उन्हें डांटने या सजा देने में बिल्कुल नहीं हिचकती थीं।

