थाई-हाई स्लिट आउटफिट में शिल्पा शेट्टी का कातिलाना अंदाज, बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर मचाया तहलका

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने बेहतरीन फैशन सेंस, कमाल की फिटनेस और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ बेहद हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

तस्वीरों में शिल्पा शेट्टी ने एक बेहद अट्रैक्टिव व्हाइट कलर की वेस्टर्न ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। यह एक स्लीवलेस, बोट-नेकलाइन वाली ड्रेस है, जिसमें वेस्टलाइन पर शानदार पेपलम स्टाइल रफ़ल डिज़ाइन दिया गया है।

इस आउटफिट की सबसे बड़ी यूएसपी इसका बोल्ड 'थाई-हाई स्लिट' है, जो शिल्पा के लंबे और टोंड लेग्स को बेहद खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा है। व्हाइट कलर की सादगी और ड्रेस का बोल्ड कट मिलकर उनके इस लुक को क्लासी के साथ-साथ बेहद सेक्सी बना रहे हैं।

शिल्पा शेट्टी तस्वीरों में एक से बढ़कर एक सिजलिंग और कॉन्फिडेंट पोज देती दिख रही हैं। कभी वह स्विमिंग पूल के किनारे लगे टेबलनुमा सनबेड पर लेटकर कैमरे की तरफ कातिलाना अंदाज में देख रही हैं, तो कभी काउच पर बैठकर अपनी टोंड बॉडी को फ्लॉन्ट कर रही हैं।

अपने इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए शिल्पा ने मिनिमल लेकिन बेहद अट्रैक्टिव स्टाइलिंग चुनी है। उन्होंने अपने बालों को हल्का कर्ल करके खुला रखा है, जो हवा में लहराते हुए उनके लुक में एक सेंसुअलिटी जोड़ रहे हैं।

एक्सेसरीज की बात करें तो, शिल्पा ने कानों में बड़े और अट्रैक्टिव गोल्डन हूप इयररिंग्स पहने हैं, जो उनके चेहरे को परफेक्ट फ्रेम दे रहे हैं। इसके साथ ही कलाई में चौड़ा गोल्डन ब्रेसलेट और उंगलियों में स्टेटमेंट रिंग्स उनके लुक में एक रीगल और ग्लैमरस टच जोड़ रहे हैं।

शिल्पा शेट्टी को देखकर उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इन तस्वीरों में उनका ग्लोइंग, ड्यूई और सटल मेकअप उनके नेचुरल फीचर्स को और निखार रहा है। न्यूड लिपस्टिक, स्मोकी आइज और परफेक्टली डिफाइंड आईब्रोज़ के साथ उनका फेशियल ग्लैम ऑन-पॉइंट है।