Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शिल्पा शिंदे का चौंकाने वाला कबुलनामा, 'भाबीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप था झूठा

Advertiesment
Shilpa Shinde shocking confession
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 03 Jun 2026 (11:43 IST) Updated Date: Wed, 03 Jun 2026 (11:59 IST)
google-news
फेमस टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने घर-घर पहचान बनाई है। शिल्पा ने इस शो को छोड़ने के बाद प्रोड्यूसर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब एक्ट्रेस ने लगभग एक दशक पुराने इस विवाद पर एक ऐसा सच कबूला है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 
 
शिल्पा शिंदे ने माना कि साल 2017 में प्रोड्यूसर संजय कोहली पर लगाया गया उनका यौन उत्पीड़न का आरोप पूरी तरह से झूठा था। शिल्पा शिंदे ने यह हैरान करने वाला खुलासा कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में किया। 
एक्ट्रेस ने कहा कि उस वक्त उनके हालात ऐसे बन गए थे कि अपनी बात मनवाने और कानूनी शिकंजे से छूटने के लिए उनके पास 'झूठ' का सहारा लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।
 
क्यों लगाया था यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप?
साल 2016 में जब शिल्पा शिंदे ने सफलता के शिखर पर चल रहे कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' को अचानक छोड़ा, तो मेकर्स ने उन पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाया। मामला यहीं नहीं रुका, शिल्पा को कानूनी नोटिस भेजे गए और भारी मुआवजे की मांग की गई। शिल्पा के अनुसार, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन ने भी उस दौरान उन पर अनौपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया।
 
बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
पॉडकास्ट में अपनी मजबूरी बयां करते हुए शिल्पा ने कहा, मैंने अपने प्रोड्यूसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। पुलिस ने मुझसे सीधे कहा था कि अगर आप एफआईआर दर्ज कराना चाहती हैं, तो आपको गंभीर आरोप लगाने होंगे। चूंकि मैं एक लीगल बैकग्राउंड से आती हूं, इसलिए मैं इस प्रक्रिया को समझती थी।
 
webdunia
शिल्पा शिंदे ने अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए प्रोड्यूसर संजय कोहली से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि इस झूठे केस की वजह से संजय कोहली की समाज और इंडस्ट्री में भारी बदनामी हुई, जिसका उन्हें आज भी अफसोस है। शिल्पा ने बताया कि एक समय खुद संजय कोहली ने भी यह माना था कि शिल्पा को उस वक्त एक ऐसे कोने में धकेल दिया गया था जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन था।
 
एक्ट्रेस ने कहा, आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं यह कहना चाहती हूं कि वह आरोप झूठा था। मैं पहली बार यह कबूल कर रही हूं। उस केस के बाद ही हमारा सेटलमेंट हुआ और मेरे जो पैसे तीन-तीन महीने से रुके हुए थे, वे क्लियर किए गए। शिल्पा ने यह भी कहा ‍कि वह हमेशा से इस सच को स्वीकार करना चाहती थीं और जिंदगी ने आज उन्हें यह मौका दे दिया।
 
साल 2025 में शो में वापसी 
इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इस कड़वाहट के बावजूद शिल्पा शिंदे की साल 2025 में 'भाबीजी घर पर हैं' शो में दोबारा वापसी हुई। शिल्पा ने बताया कि वह शो के राइटर की वजह से वापस लौटीं और आज प्रोडक्शन टीम और उनके बीच के रिश्ते बेहद सामान्य और अच्छे हैं। पुरानी दुश्मनी को पीछे छोड़कर पूरी टीम अब एक साथ काम कर रही है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

डॉन 3 विवाद: FWICE के बैन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे रणवीर सिंह, भेजा लीगल नोटिस

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels