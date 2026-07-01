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90s की राइवलरी पर शिल्पा शिरोडकर का बड़ा खुलासा: करिश्मा कपूर के साथ शूटिंग का दिल छू लेने वाला किस्सा

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एक कमरा, दो हीरोइनें, अनसुनी कहानी
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 (18:04 IST) Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 (18:10 IST)
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90 के दशक की बॉलीवुड दुनिया को लेकर आज भी कई किस्से हवा में तैरते रहते हैं, खासकर हीरोइनों के बीच कथित “कॉम्पटीशन” और “राइवलरी” की कहानियां। लेकिन इन अफवाहों के बीच जब असल अनुभव सामने आते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। ऐसा ही कुछ सामने आया जब Shilpa Shirodkar ने टीवी शो India's Best Dancer Season 5 के एक स्पेशल एपिसोड में 1994 की अपनी सुपरहिट फिल्म गोपी किशन को याद किया और उस दौर की कई गलत धारणाओं पर खुलकर बात की।
 
शिल्पा ने बातचीत के दौरान उस समय के फिल्मी माहौल को याद करते हुए बताया कि कैसे मैगजीन की सुर्खियां अक्सर महिला कलाकारों के बीच तनाव और झगड़ों की कहानियां गढ़ती थीं, जबकि असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। उन्होंने खासतौर पर अपनी को-स्टार Karisma Kapoor के साथ जुड़े एक बेहद दिलचस्प और दिल को छू लेने वाले किस्से को साझा किया, जिसने उस दौर की “राइवलरी” वाली सोच को एक झटके में तोड़ दिया।
 
शिल्पा ने गोपी किशन की शूटिंग के पहले दिन को याद करते हुए बताया कि शूटिंग मुंबई के हिल रोड स्थित भल्ला बंगले में हो रही थी। उस समय न तो आज जैसी वैनिटी वैन थीं और न ही हर कलाकार के लिए अलग-अलग सुविधाएं। प्रोडक्शन की तरफ से सिर्फ दो मेकअप रूम थे, एक उनके और सुनील शेट्टी के लिए, और दूसरा आने वाले कलाकारों के लिए।
 
शिल्पा के मुताबिक, जब करिश्मा कपूर के सेट पर आने की खबर मिली, तो यूनिट में थोड़ी हलचल जरूर हुई, लेकिन माहौल तनावपूर्ण नहीं था। बल्कि सब कुछ बेहद सहज तरीके से संभाल लिया गया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कमरा साझा करने की बात कही और करिश्मा के लिए बेहतर कमरा तैयार कर दिया गया।
 
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब करिश्मा सेट पर पहुंचीं और उन्हें पता चला कि शिल्पा और उनके को-स्टार एक ही कमरा शेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत इस पर आपत्ति जताई। करिश्मा का साफ कहना था कि यह सही नहीं है और वे खुद शिल्पा के साथ कमरा साझा करेंगी। इस तरह दोनों अभिनेत्रियों ने साथ में मेकअप रूम शेयर किया, जबकि पुरुष कलाकार को अलग व्यवस्था दी गई।
 
यह पूरा वाकया उस दौर की उन अफवाहों पर एक सीधा जवाब था, जिनमें कहा जाता था कि 90 के दशक की अभिनेत्रियां एक-दूसरे के साथ काम करने में सहज नहीं थीं। शिल्पा के इस खुलासे ने साफ कर दिया कि पर्दे के पीछे की हकीकत अक्सर सुर्खियों से कहीं ज्यादा इंसानियत और आपसी समझ से भरी होती थी।

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