मलयाली एक्टर शियास करीम ने एक्ट्रेस को किया बीफ खाने को फोर्स, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 'बिग बॉस मलयालम' सीजन 1 से मशहूर हुए एक्टर और मॉडल शियास करीम एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। शियास करीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक्ट्रेस अनुमोल अनुकुट्टी के साथ नजर आ रहे हैं।

शियास और अनुमोल अच्छे दोस्त हैं। अनुमोल 'बिग बॉस मलयालम सीजन 7' की विनर रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि शियास, अनुमोल को बीफ खाने को कहते नजर आ रहे हैं।

Shocking!

Malayalam TV celebrity Shiyas Kareem forces a hindu woman Anumol to eat BEEF on camera!



He aggressively shouts: "Eat.. Eat… Anu Eat"



When she respectfully refuses, this bully turns nasty, mocks her, asks if she's a BJP follower!



This is the ugly face of #KeralaStory… pic.twitter.com/YPW36bg4wS — Voice of Hindus (@Voiceofhindus) April 14, 2026

जब अनुमोल ने यह कहते हुए मना किया कि वह अपनी 'डाइट' पर हैं और इसे नहीं खाना चाहतीं, तो शियास ने उन पर दबाव बनाना जारी रखा। विवाद तब और गहरा गया जब शियास ने उनसे मजाक में पूछा— 'क्या तुम बीजेपी की फॉलोअर हो?'

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यूजर्स ने शियास करीम की क्लास लगानी शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी खाने के लिए मजबूर करना 'बुलीइंग' के समान है। वहीं कुछ यूजर्स ने बताया कि अनुमोल खुद बीफ खाती हैं।



एक यूजर ने लिखा, 'अगर वह इस तरह जबरदस्ती कर रहे हैं, तो किसी को उनके खाने में भी पोर्क डाल देना चाहिए। किसी के साथ खाने के नाम पर ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।' एक यूजर ने लिखा, 'खाने को राजनीति से जोड़ना गलत है।'

Same girl cooking beef and serving to her Muslim friends ..u can check her instagram story pic.twitter.com/lsCuDFIABw — Browhat (@Browhat011) April 14, 2026

कुछ यूजर्स ने दावा किया कि अनुमोल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह अपने दोस्तों को बीफ सर्व कर रही थीं। हालांकि, इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने बहस को और पेचीदा बना दिया है।

इस पूरे मामले पर केरल के लोगों की राय अलग है। एक यूजर ने लिखा, 'केरल में बीफ खाना एक आम बात है और यहां का बड़ा हिस्सा इसे खाता है, इसलिए इस पर इतना हंगामा करना बेवजह है।' एक अन्य ने लिखा, 'मुद्दा बीफ का नहीं, बल्कि जबरदस्ती और मजाक उड़ाने का है।

यह पहली बार नहीं है जब शियास करीम सुर्खियों में आए हों। 2023 में उन पर एक महिला जिम ट्रेनर ने रेप और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि उन्होंने शादी का वादा करके महिला का यौन शोषण किया। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई।