जूटोपिया 2 हिंदी का हिस्सा बनीं श्रद्धा कपूर, डिज़्नी की जूडी हॉप्स को देंगी आवाज

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (12:36 IST)
श्रद्धा कपूर सच में बॉलीवुड की सबसे प्यारी और क्यूट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। जहां उन्होंने हमेशा अपने अलग अंदाज़ से दर्शकों को मोहित किया है, अब वो अपनी आवाज़ से दिल जीतने वाली हैं, डिज़्नी की ज़ूटोपिया 2 के हिंदी वर्ज़न में जूडी हॉप्स के रूप में। 
 
श्रद्धा कपूर अपनी आवाज के जरिए अपनी क्यूटनेस दिखाते हुए, वो बिना किसी शक सबसे अच्छी और सही चॉइस हैं जूडी का प्यारा किरदार निभाने के लिए। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ज़ूटोपिया की दुनिया में कदम रखा है। 
 
वो अपनी आवाज़ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, सुपर-क्यूट जूडी हॉप्स के लिए, और वाकई में ये एकदम सही चुनाव है। ये खबर बताते हुए, डिज़्नी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पर ज़ूटोपिया 2 का एक प्यारा पोस्टर शेयर किया, जिसमें श्रद्धा और जूडी नज़र आ रही हैं। 
 
श्रद्धा ने इसके कैप्शन में लिखा, मैं #Zootopia2 परिवार में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हिंदी में द अमेजिंग जूडी हॉप्स को आवाज़ दूँगी – वह फ़ाइस्टी, साहसी, एंथू कटलेट और क्यूट तो है ही बचपन से! कल आ रहा है आपके लिए एक अनोखा सरप्राइज। जुड़े रहें!!! 28 नवंबर से #Zootopia2 - सिनेमाघरों में।
 
श्रद्धा को ज़ूटोपिया की दुनिया में देखना वाकई सबसे बड़ा सरप्राइज है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। उनकी मीठी और क्यूट आवाज़ के साथ, जूडी और भी प्यारी और उत्साही लगेगी। जूडी की होशियार, बहादुर और जोशीली शख्सियत को देखते हुए, श्रद्धा उसके लिए बिल्कुल सही चॉइस हैं। अब 28 नवंबर को सिनेमाघरों में इसे देखने का उत्साह दोगुना हो गया है।
 

