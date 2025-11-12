Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






क्या शहनाज गिल और शुभमन गिल हैं बहन-भाई? एक्ट्रेस ने खोला राज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Shehnaaz Gill

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (16:08 IST)
'बिग बॉस 13' से लोकप्रियता हासिल करने वाली शहनाज गिल की आज जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। प्रोफेशनल के साथ ही शहनाज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। अक्सर फैंस उनसे सवाल पूछते रहते हैं कि क्या वो भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन हैं?
 
अब इस सवाल का जवाब शहनाज गिल ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में दिया है। एक्ट्रेस ने मजेदार तरीके से सच्चाई बताई है। हालांकि शहनाज का जवाब सुनकर फैंस और भी ज्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं। 
 
webdunia
शहनाज गिल ने कहा, वो मेरा भाई होगा शायद, क्योंकि हम दोनों का सरनेम गिल है और हम अमृतसर साइड से हैं। तो जब वो ट्रेंड करता है, तो मेरा ट्रेंड भी बीच में चल जाता है। सच में कोई न कोई कनेक्शन तो है, भाई-बहन का ही होगा।
 
एक्ट्रेस ने आगे कह, मैंने खुद से पूछा, और मुझे यही जवाब मिला कि हम एक ही टीम से हैं... तो हां, जरूर कोई न कोई संबंध होगा। यह अच्छी बात है। वह अच्छा खेल रहा है। हां, और वह बहुत प्यारा है।
 
बता दें कि शहनाज गिल और शुभन गिल असल में भाई-बहन नहीं है, बस उनका सरनेम सेम हैं। शहनाज चंडीगढ़ की है। वहीं शुभमन गिल पंजाब की फाजिल्का जिले के हैं। शुभमन गिल की बहन का नाम शहनील गील हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मेरे कर्व्स कहीं नहीं जा रहे, मैं सिंधी हूं: बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर तमन्ना भाटिया ने तोड़ी चुप्पी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels