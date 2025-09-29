हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं।

इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं। इसके साथ पलक ने स्ट्रैपलेस कॉर्सेट टॉप कैरी किया है।

पलक तिवारी ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही कानों में हार्ट शेप इयररिंग्स और पैरों में ब्लैक हाई हील्स कैरी की है।

तस्वीरों में पलक एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस का यह सिजलिंग अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

सलमान खान के साथ फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली पलक तिवारी रोमियो एस3 और द भूतनी जैसेी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।