हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (17:38 IST)
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। 
 
webdunia
इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं। इसके साथ पलक ने स्ट्रैपलेस कॉर्सेट टॉप कैरी किया है। 
 
webdunia
पलक तिवारी ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही कानों में हार्ट शेप इयररिंग्स और पैरों में ब्लैक हाई हील्स कैरी की है। 
 
webdunia
तस्वीरों में पलक एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस का यह सिजलिंग अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। 
 
webdunia
सलमान खान के साथ फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली पलक तिवारी रोमियो एस3 और द भूतनी जैसेी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। 

