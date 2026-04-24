Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

Advertiesment
Shweta Tiwari latest photos
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (17:29 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (17:33 IST)
google-news
श्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। 
 
webdunia
इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का कॉलेज लुक नजर आ रहा है। कभी वेस्टर्न से तो कभी देसी लुक्स से दिल जीतने वाली श्वेता का इस बार कैजुअल अवतार देखने को मिला।
 
webdunia
तस्वीरों में श्वेता व्हाइट शिफली एम्ब्रॉयडर्ड क्रॉप टॉप पहने नजर आ रही हैं, जिसमें कट-वर्क वाली हेमलाइन और खूबसूरत मल्टीकलर कढ़ाई है। 
 
webdunia
इसके साथ उन्होंने डार्क ब्राउन हाई-वेस्ट वाइड-लेग ट्राउजर्स को पेयर किया है, जो उन्हें एक क्लासी और कंफर्टेबल वेकेशन लुक दे रहा है।
 
webdunia
श्‍वेता कभी विक्ट्री साइन के साथ फंकी पोज दे रही हैं, तो कभी हाथ में ड्रिंक लिए उनके क्यूट एक्सप्रेशंस फैंस का दिल जीत रहे हैं। बारिश की बूंदों के बीच छाता लिए उनकी सादगी और खुले लहराते बाल उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
 
webdunia
श्वेता तिवारी ने मिनिमल मेकअप के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। उन्होंने अपने बालों को साइड-पार्टेड सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा है, जो उनके चेहरे को खूबसूरती से फ्रेम कर रहे हैं। 
 
webdunia
इसके अलावा श्वेता ने सिल्वर हूप्स पहने हुए हैं और हाथ में घड़ी नजर आ रही हैं। पैरों में चप्पल डालकर श्वेता वेकेशन के मजे लेती दिख रही हैं। 
 
webdunia
श्वेता तिवारी का यह सिंपल 'कॉलेज गर्ल' फैंस को काफी पसंद आ रहा है। एक यूजर ने कमेंट किया 'मेरी फेवरेट संतूर मॉम।' 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर, Gold Gala 2026 में मिलेगा बड़ा सम्मान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels