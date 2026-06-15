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गोलू की वापसी को लेकर उत्साहित हैं श्वेता त्रिपाठी, 'मिर्जापुर: द मूवी' के बारे में कही ये बात

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Mirzapur The Movie
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 (14:53 IST) Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (14:56 IST)
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अमेज़न MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट की 'मिर्जापुर' ने भारत की सबसे सफल और मशहूर ओटीटी फ्रेंचाइजी के रूप में अपनी एक खास पहचान बनाई है। अपने कभी न भूले जाने वाले किरदारों, ग्रिपिंग स्टोरीटेलिंग, शानदार परफॉर्मेंसेस और इंटेंस ड्रामा के दम पर इस सीरीज़ ने सालों से एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग खड़ी की है। 
 
अब यह फ्रेंचाइजी स्ट्रीमिंग से सीधे थिएटर्स का रुख करके इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। 'मिर्जापुर: द मूवी' के साथ यह भारत की सबसे बड़ी ओटीटी प्रॉपर्टीज में से एक का पहला थिएट्रिकल एडाप्टेशन बनने जा रही है।

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जहां एक तरफ इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट लगातार आसमान छू रही है, वहीं फैंस इसके सीजन 4 का भी उतनी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 'मिर्जापुर' को मिलने वाले इस असीम प्यार के बारे में बात करते हुए श्वेता त्रिपाठी, जो दर्शकों के पसंदीदा किरदार 'गोलू' का रोल निभाती हैं, ने फ्रेंचाइजी के साथ दर्शकों के जुड़ाव और एक बार फिर इस रोल में कदम रखने को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है।
 
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'मिर्जापुर' को मिले इस जबरदस्त प्यार पर बात करते हुए श्वेता ने शेयर किया, 'मिर्जापुर' हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है, और गोलू का किरदार तो बेशक बेहद खास है। इन सभी सीजंस को मिलाकर अब लगभग एक दशक (10 साल) होने जा रहा है। हमने इससे सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, बल्कि उससे कहीं बढ़कर बहुत कुछ कमाया है - वह प्यार, इज्जत और एक खास कनेक्शन। इसके कास्ट और क्रू अब एक परिवार बन चुके हैं। हमने साथ में बहुत कुछ शेयर किया है।

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गोलू के किरदार को निभाना श्वेता के लिए क्यों इतना मायने रखता है और सीजंस के साथ यह रोल कैसे बदला है, इस पर बात करते हुए उन्होंने शेयर किया: गोलू बेहद खास है। मुझे उसका रोल निभाना बहुत पसंद है। जब हम आर्केटाइप्स की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि गोलू एक वॉरियर है। वह एक ऐसी लड़की है जो सबसे मुश्किल हालातों में भी गरिमा के साथ रहना नहीं छोड़ती। वह कोई पोस्टर गर्ल नहीं है। उसने जो चीजें अपनी आंखों से देखीं, उन्होंने उसे पूरी तरह से बदल दिया, और यह बेहद दुखद है।
 
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गोलू का किरदार निभाने के इमोशनल इम्पैक्ट पर बात करते हुए और अगले सीजन के लिए अपनी उत्सुकता जताते हुए श्वेता ने आगे कहा, खासकर सीजन 2 और 3 में मैं एक बेहद गहरे अंधकार में चली गई थी और मुझे इससे बाहर आने में समय लगा। लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। मैं सीजन 4 का और इंतजार नहीं कर सकती। फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं इसके लिए दुआ कर रही हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं गोलू से दोबारा मिलने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती।
 
'मिर्जापुर: द मूवी' को अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। गुरमीत सिंह द्वारा डायरेक्टेड, पुनीत कृष्णा द्वारा लिखित, और एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा प्रड्यूस की गई यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को दुनिया भर में एक ग्रैंड रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है।

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