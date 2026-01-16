Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सिद्धांत चतुर्वेदी–मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' का टीजर इस दिन होगा रिलीज

Advertiesment
हमें फॉलो करें film Do Deewane Seher Mein

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (17:44 IST)
सिनेमा फैंस के लिए एक एक्साइटिंग रोमांटिक अपडेट सामने आ रहा है। आने वाला वैलेंटाइन डे बॉक्स ऑफिस पर प्यार और मस्ती से भरा होने वाला है, क्योंकि सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर ‘दो दीवाने सहर में’ रिलीज़ के लिए तैयार है। 
 
पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार इस अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा का पहला टीजर 19 जनवरी 2026 को रिलीज़ किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सोमवार को होने वाला यह रिवील दर्शकों के लिए एक सरप्राइज़ लेकर आएगा और साथ ही दोनों लीड किरदारों की कहानी की एक नई झलक भी दिखाएगा।
 
रिपोर्ट के अनुसार फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र के मुताबिक, ज़ी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस अपनी अपकमिंग फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ का टीज़र 19 जनवरी को रिलीज़ करेंगे। यह टीज़र वैलेंटाइन सीज़न के लिए दर्शकों के लिए एक परफेक्ट ट्रीट साबित होगा। इसके साथ ही इसमें दर्शकों के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज़ भी होगा।
 
बताया जा रहा है कि यह फिल्म रवि उदयावर के निर्देशन में बन रही है, जिसे संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल, भरत कुमार रंगा और कल्पना उदयावर के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया जा रहा है। मेकर्स इस फिल्म को इसी साल वैलेंटाइन वीक के दौरान रिलीज़ करने की प्लानिंग में हैं। 

ALSO READ: 9 साल बड़े साउथ स्टार संग धनुष संग मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा, इन सेलेब्स संग भी जुड़ चुका है नाम
 
इस प्रोजेक्ट को ज़ी स्टूडियोज़, रेनकॉर्प मीडिया और भंसाली प्रोडक्शंस मिलकर संभाल रहे हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर के अलावा, एक्ट्रेस इला अरुण के भी फिल्म से जुड़े होने की चर्चा है।
 
इससे पहले फिल्म का एक टीज़र पोस्टर ऑनलाइन सामने आया था, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर के किरदार बेहद सुकून भरे अंदाज़ में नजर आए थे, जहां सिद्धांत अपना सिर मृणाल के सिर पर टिकाए दिखते हैं। फिल्म की कहानी को कुछ यूं बताया गया है: “दो दिल, एक शहर और एक इम्परफेक्टली परफेक्ट प्रेम कहानी! इस वैलेंटाइन डे, इश्क से इश्क हो जाएगा!”
 
दिलचस्प बात यह है कि ‘दो दीवाने सहर में’ अपने टाइटल को लेकर थोड़ा अलग तरीका अपनाती है, जहां बाकी नाम अंग्रेज़ी में है, लेकिन ‘सहर’ शब्द देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यह फिल्म 20 फरवरी 2026 से बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने दी ओटीटी पर दस्तक, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्म

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels