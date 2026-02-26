Biodata Maker

प्रतिभा रांटा को पीछे छोड़ सिनी शेट्टी ने मारी बाजी, करण जौहर की 'दोस्ताना 2' में दिखेगा नया तड़का!

Dostana 2 Latest Updates
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:36 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:38 IST)
धर्मा प्रोडक्शंस की बहुचर्चित और लंबे समय से अटकी हुई फिल्म 'दोस्ताना 2' एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। सालों तक अनिश्चितता के बाद, फिल्म अब एक नए अवतार और फ्रेश स्टारकास्ट के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। फिल्म में विक्रांत मैसी और लक्ष्य नजर आने वाले हैं। 
 
वहीं अब 'दोस्ताना 2' को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। पूर्व मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में अपना शानदार डेब्यू करने जा रही हैं। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सिनी शेट्टी को लक्ष्य और विक्रांत मैसी के साथ इस रोमांटिक कॉमेडी में फीमेल लीड फाइनल कर लिया गया है।
 
'दोस्ताना 2' का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। पहले इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, जाह्नवी कपूर और लक्ष्य लीड रोल में थे। लेकिन कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच हुए कथित विवाद के बाद फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। हालांकि अब दोनों के बीच रिश्ते सुधर चुके हैं, लेकिन कार्तिक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। जाह्नवी कपूर भी अब इस फिल्म से बाहर हो चुकी हैं।

इस बार 'दोस्ताना 2' में विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह विक्रांत की धर्मा प्रोडक्शंस के साथ पहली फिल्म है। अपनी संजीदा एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रांत इस फिल्म में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में दिखेंगे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में हिंट दिया था कि करण जौहर उन्हें डिजाइनर आउटफिट्स और महंगे सनग्लासेस के साथ यूरोप की खूबसूरत लोकेशंस पर शूट करते नजर आएंगे।
 
कौन हैं सिनी शेट्टी?
फिल्म की नई लीड एक्ट्रेस सिनी शेट्टी के नाम ने सबको चौंका दिया है। सिनी ने इस रेस में 'लापता लेडीज' फेम प्रतिभा रांटा को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में जन्मी सिनी कर्नाटक से ताल्लुक रखती हैं। वह 'फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022' की विजेता रह चुकी हैं।
 
सिनी एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर हैं और उन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में अपना 'अरंगेत्रम' पूरा कर लिया था। दिलचस्प बात यह है कि ओरिजिनल 'दोस्ताना' की स्टार प्रियंका चोपड़ा भी मिस वर्ल्ड रह चुकी थीं, और अब सिनी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं।

