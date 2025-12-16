Festival Posters

'सितारे जमीन पर' के असली सितारों की अनकही कहानी लेकर आए आमिर खान, 'सितारों के सितारे' का ट्रेलर रिलीज

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (11:45 IST)
सितारे ज़मीन पर, जो 2007 की सुपरहिट तारे ज़मीन पर की एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, एक दिल छू लेने वाली फैमिली फिल्म साबित हुई, जिसे हर वर्ग के दर्शकों से भरपूर प्यार मिला और जिसने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। बड़े पर्दे पर ब्लॉकबस्टर बनने के बाद भी आमिर खान ने एक बिल्कुल अलग और क्रांतिकारी कदम उठाया। 
आमिर खान ने इस स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा को यूट्यूब पर सिर्फ 100 रुपए में लॉन्च किया और “जनता का थिएटर” पेश कर इंडस्ट्री की चलती धारा के उलट एक नई मिसाल कायम की।
 
अब जब फिल्म की कहानी ने लाखों दिलों को छू लिया है, तो मेकर्स एक और खास कदम उठाने जा रहे हैं। वे सितारे ज़मीन पर के पीछे मौजूद असली सितारों से दुनिया को रूबरू कराने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम 'सितारों के सितारे' है।
 
एक अनोखे और भावनात्मक कदम के तहत सितारे जमीन पर के निर्माता अब एक खास डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए उन लोगों की कहानी सामने ला रहे हैं, उनके माता-पिता जो इन सितारों की असली ताकत हैं। डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें फिल्म के सितारों के माता-पिता की ज़िंदगी, उनके संघर्ष और उनके साथ जुड़े अनमोल पलों की झलक देखने को मिलती है।
 
जहां फिल्म ने दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ, वहीं यह डॉक्यूमेंट्री पर्दे के पीछे की उस दुनिया को दिखाती है, जहां प्यार, त्याग, उम्मीद और गर्व से भरा एक पूरा सफर छिपा है, अपने सितारों के साथ कदम-दर-कदम आगे बढ़ने की सच्ची कहानी।
 
शानीब बख्शी के निर्देशन में बनी डॉक्यूमेंट्री सितारों के सितारे 19 दिसंबर को रिलीज़ होगी। यह डॉक्यूमेंट्री खास तौर पर आमिर खान टॉकीज़ के यूट्यूब चैनल पर दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी। आमिर खान प्रोडक्शंस ने गर्व के साथ 10 नए उभरते सितारों को दर्शकों के सामने पेश किया है। 
 
इनमें आरुष दत्ता, गोपी कृष्ण वर्मा, सम्वित देसाई, वेदांत शर्मा, आयुष भंसाली, आशीष पेंडसे, ऋषि शाहानी, ऋषभ जैन, नमन मिश्रा और सिमरन मंगेशकर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन आर. एस. प्रसन्ना ने किया है, जिन्होंने इससे पहले शुभ मंगल सावधान जैसी चर्चित और लीक से हटकर फिल्म बनाई थी। अब वे आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ सितारे ज़मीन पर के रूप में अपने अब तक के सबसे बड़े सहयोग के साथ लौटे हैं।
 

