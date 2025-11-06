Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सलमान खान के गाने 'ओ ओ जाने जाना' का बच्चों पर हुआ था जबरदस्त असर, सोहेल खान ने किया खुलासा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Salman Khan

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (16:57 IST)
सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने सच में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कई शानदार काम किए हैं और अपनी फिल्मी छवि से भी गहरा असर डाला है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनका गाना 'ओ ओ जाने जाना' में बिना शर्ट दिखना, जिसने पूरी पीढ़ी में बॉडी बनाने का शौक बढ़ाया। 
 
इससे सिर्फ बड़े लोग अपनी बॉडी बनाने और फिट रहने के लिए प्रेरित नहीं हुए, बल्कि बच्चों के मन पर भी इसका असर पड़ा। एक पुराने इंटरव्यू में, सलमान के भाई सोहेल खान ने बताया कि कैसे बच्चे दूध पीना शुरू कर देते थे क्योंकि वे सलमान जैसी बॉडी पाना चाहते थे। 
 
webdunia
इस पर बात करते हुए सोहेल ने कहा, जब हमने 'ओ ओ जाने जाना' किया था… आप जानते हैं कितने बच्चे दूध पीना शुरू कर दिए और उनकी मम्मियां उन्हें कहती थीं, 'सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए तो दूध पी।' उनके लिए, एक्टर्स का फिटनेस दिखाना सिर्फ ग्लैमर नहीं है, बल्कि यह अनुशासन का संदेश है। यह उनका सेक्स अपील नहीं है। इसे एक अलग नजरिए से देखना चाहिए।
 
इसके अलावा, सलमान खान की फिल्मों की लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ़ गालवान शामिल है, जिसने पहले लुक के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर खूब चर्चा और दर्शकों में उत्सुकता पैदा कर दी है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

KGF में खासिम चाचा का किरदार निभाने वाले एक्टर हरीश राय का निधन, 55 साल की उम्र में कैंसर से हारे जंग

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels