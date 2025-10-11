Dharma Sangrah

सोहम शाह की तुम्बाड को रिलीज हुए 7 साल पूरे, फिल्म ने भारतीय लोककथाओं की शैली को दिया नया रूप

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (17:32 IST)
सोहम शाह की तुम्बाड को पहली बार अपना जादू बिखेरे सात साल हो गए हैं - भारतीय सिनेमा का एक ऐसा अद्भुत, शैली-विरोधी नमूना जिसने मिथक, नैतिकता और पागलपन के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। जैसे-जैसे तुम्बाड 2 को लेकर चर्चा शुरू होती है, हम उन बातों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने मूल फिल्म को एक बेजोड़ अनुभव बनाया।
 
1) लालच और मिथक पर आधारित दुनिया
बहुत कम फ़िल्मों ने तुम्बाड जैसी विशिष्ट और मनमोहक दुनिया रची है। भारतीय लोककथाओं में रची-बसी यह फ़िल्म अनंत लालच की कहानी कहती है—देवताओं, सोने और मानवीय इच्छाओं की। बारिश से भीगा गाँव सिर्फ़ एक पृष्ठभूमि नहीं था; यह अंधेरे और क्षय में डूबा एक जीवंत, साँस लेता हुआ किरदार था।
 
webdunia
2) सोहम शाह का विज़न और जुनून
सोहम शाह ने तुम्बाड में सिर्फ़ अभिनय ही नहीं किया—उन्होंने इसे जिया भी। इस फ़िल्म को बनाने में लगभग छह साल लगे, जिसमें कई शूटिंग, रचनात्मक बदलाव और अथक पूर्णतावाद शामिल था। कहानी में शाह का विश्वास और सब कुछ दांव पर लगाने की उनकी इच्छाशक्ति ही थी जिसने तुम्बाड को एक भुला दिए गए प्रयोग से एक कल्ट क्लासिक में बदल दिया।
 
3) दृश्य कथावाचन जिसने भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया
तुम्बाड से पहले, भारतीय हॉरर फ़िल्में शायद ही कभी इतनी काव्यात्मक लगती थीं। हर फ़्रेम—अंतहीन बारिश से लेकर चमकते सोने तक—एक गतिमान पेंटिंग जैसा लगता था। पंकज कुमार की सिनेमैटोग्राफी ने उदासी को भव्यता में बदल दिया, जिससे तुम्बाड दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं के लिए एक दृश्य संदर्भ बिंदु बन गई।
 
webdunia
4) खौफ की आवाज़
अजय-अतुल का दिल दहला देने वाला संगीत, और वातावरणीय ध्वनि डिज़ाइन ने मिलकर तुम्बाड को चौंका देने वाले डर से कहीं ऊपर उठा दिया। यह आवाज़ सिर्फ़ सुनी नहीं गई थी; इसे महसूस किया गया था - आपकी त्वचा के नीचे रेंगती हुई, हस्तर के गर्भ के अंतहीन गलियारों में गूँजती हुई।
 
5) अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा अर्जित करने वाली पहली भारतीय लोककथा
वेनिस फिल्म फेस्टिवल के क्रिटिक्स वीक में प्रीमियर हुई, तुम्बाड सिर्फ़ एक और शैली की फिल्म नहीं थी। यह भारत की सबसे साहसी दृश्य मिथक थी - जिसे अपनी मौलिकता और शिल्प के लिए विश्व स्तर पर सराहा गया। इसने उस क्षण को चिह्नित किया जब भारतीय हॉरर ने विश्व मंच पर अपना सिर ऊँचा करके कदम रखा।
 
6) एक कहानी जो आज भी कालातीत लगती है
अपने मूल में, तुम्बाड राक्षसों के बारे में नहीं थी - यह हमारे बारे में थी। हमारी अंतहीन भूख, हमारी अंधी महत्वाकांक्षा, और अधिक की चाहत को रोकने में हमारी असमर्थता। सात साल बाद, वह आईना अभी भी अँधेरे में चमक रहा है—और शायद इसीलिए हम अभी भी प्रेतवाधित हैं।
 
और अब, तुम्बाड 2 शुरू हो रहा है
भारतीय लोककथाओं को नए सिरे से परिभाषित करने के सात साल बाद, निर्माता इस मिथक पर फिर से विचार करने के लिए तैयार हैं। अभिनेता-निर्माता सोहम शाह ने पुष्टि की है कि सोहम शाह फिल्म्स, तुम्बाड 2 के लिए जयंतीलाल गडा के नेतृत्व वाले पेन स्टूडियोज़ के साथ मिलकर काम कर रहा है।
 
यह सीक्वल ब्रह्मांड का और विस्तार करने का वादा करता है—उस किंवदंती में गहराई से उतरते हुए जिसने यह सब शुरू किया, साथ ही उन रचनात्मक और दृश्य सीमाओं को भी आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने पहली फिल्म को एक आधुनिक क्लासिक बनाया। अगर तुम्बाड तूफान की शुरुआत थी, तो तुम्बाड 2 शायद बाढ़ ही साबित हो।

