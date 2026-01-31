सोनम कपूर का ग्रेसफुल अवतार, बेबी बंप के साथ रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर हमेशा से अपने बेबाक फैशन और 'स्टाइल आइकन' की छवि के लिए जानी जाती हैं। सोनम इन दिनों अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्हें मुंबई में एक इवेंट के दौरान स्पॉट किया गया। इस इवेंट में सोनम ने अपने बेबी बंप को इतने ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ फ्लॉन्ट किया कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं।

सोनम कपूर अपना बेबी बंप थामे रेड कारपेट पर पहुंचीं। उन्होंने अपने मैटरनिटी लुक के लिए एक ऐसा आउटफिट चुना जिसने न केवल उनके बेबी बंप को खूबसूरती से दिखाया, बल्कि उनके चेहरे के प्रेग्नेंसी ग्लो को भी बढ़ा दिया।

सोनम कपूर ब्लैक वेलवेट गाउन, न्यूड मेकअप और खुले बालों में बेहद गॉर्जियस लग रही हैं। सोनम ने एक ट्रेंडी और आरामदायक डिजाइनर आउटफिट कैरी किया था, जो उनके स्टाइल स्टेटमेंट को बखूबी दर्शा रहा था।

जैसे ही सोनम की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर आईं, फैंस ने उन पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया। लोगों ने सोनम की तारीफ करते हुए कहा कि वह नई माताओं के लिए एक प्रेरणा हैं, जो अपनी बॉडी को गर्व के साथ स्वीकार कर रही हैं।

मैटरनिटी फैशन की नई परिभाषा सोनम कपूर अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भी लगातार काम कर रही हैं और विभिन्न इवेंट्स का हिस्सा बन रही हैं। वह उन महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरी हैं जो मातृत्व के इस खूबसूरत पड़ाव को अपने काम और शौक के साथ बैलेंस करना चाहती हैं।