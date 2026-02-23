suvichar

सोनू के टीटू की स्वीटी की रिलीज को 8 साल पूरे, दोस्ती की पहचान बना 'तेरा यार हूं मैं' गाना

, सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (13:06 IST)
'सोनू के टीटू की स्वीटी' को रिलीज़ हुए आठ साल हो चुके हैं, लेकिन फिल्म का सबसे भावुक पहलू आज भी ‘तेरा यार हूं मैं' गीत ही है। यह गाना दोस्ती की उस सच्ची भावना को दिखाता है, जिसे शब्दों में कहना मुश्किल होता है। इस सीन में कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस ने गाने को सिर्फ़ एक म्यूजिकल सीन नहीं, बल्कि एक यादगार एहसास बना दिया।
 
इस गाने में कार्तिक का अभिनय बहुत सादा लेकिन असरदार है। नम आंखें, हल्की सी मुस्कान और बिना कुछ कहे सब कुछ समझा देना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने उस दर्द को दिखाया, जब ज़िंदगी में दोस्ती धीरे-धीरे दूर होने लगती है। कोई बड़े डायलॉग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस खामोशी, जो दिल को छू जाती है।
 
सनी सिंह का टीटू भी इस भावनात्मक पल को और गहरा बनाता है। कार्तिक और सनी की दोस्ती स्क्रीन पर इतनी सच्ची लगती है कि दर्शक खुद को उनसे जोड़ लेते हैं। इस सीन में पीछे हट जाना, लड़ाई न करना, यही बात इसे सबसे ज़्यादा असरदार बनाती है।
 
आठ साल बाद भी ‘तेरा यार हूं मैं' की अहमियत कम नहीं हुई है। आज भी यह गाना फेयरवेल वीडियो, दोस्ती के पोस्ट और रील्स में सुनाई देता है। यह साबित करता है कि सच्चे जज़्बात कभी पुराने नहीं होते। यह गाना सिर्फ़ एक फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि दोस्ती की उस सच्चाई की याद दिलाता है कि कई बार सबसे गहरी भावनाएँ खामोशी में ही महसूस होती हैं।

