राजपाल यादव जेल में, सोनू सूद बने ढाल: बोले- मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे, इंडस्ट्री को साथ खड़ा होना चाहिए

बॉलीवुड में कॉमेडी का चेहरा कहे जाने वाले राजपाल यादव इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी मुश्किलों को लेकर चर्चा में हैं। करीब तीन दशक से इंडस्ट्री में सक्रिय रहे राजपाल यादव, जिन्होंने प्रियदर्शन, डेविड धवन और राम गोपाल वर्मा जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ यादगार काम किया, आज एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ रही है। और इस पूरे मामले के बीच अभिनेता सोनू सूद का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने राजपाल यादव को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी फिल्म का हिस्सा बनाने की भी बात कही है।

‘अता पता लापता’ बनी मुश्किलों की वजह राजपाल यादव ने साल 2010 में फिल्म ‘अता पता लापता’ से निर्देशन में कदम रखा था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और यहीं से राजपाल की जिंदगी में आर्थिक संकट की शुरुआत मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म बनाने के लिए राजपाल यादव ने लोन लिया था, लेकिन बाद में वह इस लोन को समय पर चुकाने में असमर्थ रहे। इस दौरान उनके और उनकी पत्नी के नाम से दिए गए चेक बाउंस हो गए, जिससे मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

इसी केस में उन्हें सजा सुनाई गई और बताया जा रहा है कि जब राजपाल यादव ने खुद कोर्ट में सरेंडर किया, तो उन्होंने भावुक होकर कहा था- सर, यहां हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है। मुझे इस मुसीबत से खुद ही लड़ना होगा।

यह लाइन अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई है, क्योंकि यह किसी अभिनेता की नहीं, बल्कि एक इंसान की टूटती हुई हिम्मत की आवाज लगती है।

कोर्ट ने “मर्सी प्ली” भी खारिज की मामले में एक बड़ा अपडेट 4 फरवरी 2026 को सामने आया, जब कोर्ट ने राजपाल यादव की एक हफ्ते की राहत मांगने वाली “मर्सी प्ली” खारिज कर दी। कोर्ट का कहना था कि राजपाल यादव पहले भी करीब 20 अलग-अलग बार कोर्ट में दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं कर पाए। जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून उन लोगों को इनाम देता है जो आदेश का पालन करते हैं, ना कि उन लोगों को जो कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करते हैं।

कोर्ट की यह सख्ती राजपाल यादव के लिए बड़ा झटका साबित हुई और इसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं।





सोनू सूद ने बढ़ाया हाथ, बोले- “यह दान नहीं, सम्मान है” इसी बीच, अभिनेता सोनू सूद ने राजपाल यादव के समर्थन में एक ट्वीट किया, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। सोनू सूद ने लिखा कि राजपाल यादव एक गिफ्टेड एक्टर हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को वर्षों तक यादगार काम दिया है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी जिंदगी टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि टाइमिंग की क्रूरता की वजह से किसी के साथ अन्याय कर देती है।

सोनू सूद ने साफ कहा- “राजपाल यादव मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे। यह समय है कि हम सब, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और साथी कलाकार, एक साथ खड़े हों।”

सोनू सूद ने आगे जो बात कही, उसने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने लिखा कि अगर किसी कलाकार को एक छोटी सी साइनिंग अमाउंट दी जाती है, जो उसके भविष्य के काम से एडजस्ट हो जाए, तो वह चैरिटी नहीं, बल्कि डिग्निटी है। उन्होंने कहा कि जब इंडस्ट्री का कोई अपना मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो उसे यह महसूस कराना जरूरी है कि वह अकेला नहीं है।

इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संदेश सोनू सूद का यह कदम सिर्फ एक अभिनेता की मदद नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बॉलीवुड के लिए एक इमोशनल और प्रोफेशनल संदेश की तरह देखा जा रहा है। अक्सर बॉलीवुड पर आरोप लगता है कि यहां रिश्ते जरूरत के वक्त साथ नहीं देते। ऐसे में सोनू सूद का ट्वीट इंडस्ट्री की उस छवि को चुनौती देता नजर आ रहा है।

राजपाल यादव के फैंस भी सोशल मीडिया पर लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने वर्षों तक दर्शकों को हंसाया है, अब वक्त है कि इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी हो।

आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजपाल यादव के केस में आगे क्या राहत मिलती है और क्या सोनू सूद की पहल किसी कानूनी या आर्थिक समाधान में मदद कर पाएगी। लेकिन इतना तय है कि यह मामला अब सिर्फ एक चेक बाउंस केस नहीं रहा, बल्कि यह बॉलीवुड के अंदर कलाकारों की असली स्थिति और संघर्ष की कहानी बन चुका है।

राजपाल यादव की यह मुश्किल घड़ी और सोनू सूद का सपोर्ट, दोनों मिलकर एक ऐसा पल बना रहे हैं, जो लोगों को याद दिलाता है कि स्टारडम के पीछे भी एक इंसान होता है, जो टूट सकता है, हार सकता है… और कभी-कभी सिर्फ एक दोस्ताना हाथ उसे फिर से खड़ा कर सकता है।