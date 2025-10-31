120 बहादुर में स्पर्श वालिया और अतुल सिंह ने दिखाया असली जज़्बा, निभाए सबेदार राम चंदर यादव और हवलदार निहाल सिंह के किरदार

एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' साल की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसका टीज़र और पोस्टर पहले ही भारतीय सैनिकों की बहादुरी और अटूट जज़्बे से प्रेरित इस शानदार कहानी की झलक दिखा चुके हैं।

फिल्म उन 120 बहादुर सैनिकों को सलाम करती है जिन्होंने नामुमकिन हालात में भी डटकर लड़ाई लड़ी। हैरानी की बात है कि उनमें से दो, हवलदार निहाल सिंह और सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन रामचंदर यादव, आज भी जिंदा हैं और हिम्मत की मिसाल बने हुए हैं। यही दोनों वीर लखनऊ में फिल्म के पहले गाने ‘दादा किशन की जय’ के लॉन्च पर भी मौजूद थे।

'120 बहादुर' में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी का किरदार निभा रहे हैं, जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट के निडर लीडर थे। उनकी टुकड़ी ने मौत सामने होने के बावजूद पीछे हटने से इंकार कर दिया था। फिल्म सिर्फ उनकी बहादुरी को नहीं, बल्कि उनके साथ लड़ने वाले हर सैनिक की जज़्बे और हिम्मत को भी सलाम करती है।

इन असली वीरों को पर्दे पर दिखाते हुए, स्पर्श वालिया (सबेदार ऑनरेरी कैप्टन राम चंदर यादव के रूप में) और अतुल सिंह (हवलदार निहाल सिंह के रूप में) उनकी बहादुरी की कहानियों को ज़िंदा कर देते हैं। उनकी मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि रेज़ांग ला के हीरो सिर्फ किताबों के नाम नहीं हैं बल्कि वो आज भी हमारे बीच हैं, उस लड़ाई की यादें लेकर जिसने असली बलिदान और हिम्मत का मतलब सिखाया था।

120 बहादुर 120 भारतीय सैनिकों की अद्भुत बहादुरी की कहानी बताती है, जिन्होंने ऐसा संघर्ष किया जिसने सैन्य इतिहास की दिशा ही बदल दी। ऐसे बता दें कि इस फिल्म के दिल में एक दमदश पंक्ति गूंजती है: "हम पीछे नहीं हटेंगे।"

इस फिल्म का डायरेक्शन रजनीश 'रेज़ी' घई ने किया है, और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट), और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फ़िल्म 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।