'Spider-Man: Brand New Day' की एडवांस बुकिंग भारत में शुरू, 6 भाषाओं में होगी रिलीज

मार्वल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है क्योंकि 'Spider-Man: Brand New Day' की भारत में एडवांस बुकिंग आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। टॉम हॉलैंड की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज था, लेकिन अब जैसे ही टिकट बुकिंग खुली है, सोशल मीडिया से लेकर थिएटर तक हलचल बढ़ गई है।

खास बात यह है कि इस बार फिल्म सिर्फ एक रिलीज नहीं बल्कि एक 'ग्रैंड सिनेमैटिक इवेंट' की तरह पेश की जा रही है, जहां दर्शकों को हर स्पाइडर-स्विंग, हर एक्शन और हर इमोशन को बड़े और इमर्सिव स्क्रीन पर महसूस करने का मौका मिलेगा।

भारत में 6 भाषाओं में रिलीज, हर दर्शक के लिए बड़ा तोहफा सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट इंडिया इस फिल्म को 30 जुलाई को भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने जा रही है। यानी देश के हर हिस्से के दर्शक इस सुपरहीरो एक्शन का हिस्सा बन सकेंगे। यह रिलीज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पैन-इंडिया एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस बनने जा रही है, जिसे खास तौर पर बड़े पर्दे के लिए डिजाइन किया गया है।





प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट पर मिलेगा असली विजुअल धमाका Sony Pictures ने इस बार दर्शकों के अनुभव को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। फिल्म को P[XL], Big Pix, Screen X, ICE, 4DX और MX4D जैसे प्रीमियम बड़े फॉर्मेट्स में रिलीज किया जा रहा है। इसका मकसद है कि दर्शक सिर्फ फिल्म देखें नहीं, बल्कि हर सीन को महसूस करें, सीट हिलाने वाले एक्शन से लेकर स्पाइडर-मैन के हवा में झूलने तक हर पल को रियल जैसा अनुभव मिले।

Sony Pictures Entertainment India के जनरल मैनेजर और हेड शॉनी पांजिकरण ने कहा कि Spider-Man भारतीय दर्शकों के दिल में खास जगह रखता है और हर नया चैप्टर एक बड़े जश्न की तरह होता है। उन्होंने बताया कि इस बार कोशिश यही है कि दर्शकों को सबसे इमर्सिव थिएटर एक्सपीरियंस दिया जाए और उन्हें पहले से टिकट बुक करने का मौका मिले ताकि वे इस मेगा इवेंट का हिस्सा बन सकें।

थिएटर एक्सपीरियंस को लेकर PVR INOX का बड़ा बयान PVR INOX Limited के गौतम दत्ता ने कहा कि आज के दर्शक फिल्मों को सिर्फ देखने नहीं बल्कि एक 'शेयर्ड कल्चरल मोमेंट' के रूप में अनुभव करना चाहते हैं। Spider-Man जैसी फ्रेंचाइजी इसी भावना को और मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म खास तौर पर बड़े पर्दे के लिए बनाई गई है, जहां हर सीन को फैंस के साथ मिलकर महसूस करना ही असली अनुभव है।

टॉम हॉलैंड फिर बने Peter Parker, नई कहानी में बड़ा ट्विस्ट इस फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने किया है और इसमें टॉम हॉलैंड एक बार फिर Peter Parker/Spider-Man के रूप में नजर आएंगे। उनके साथ ज़ेंडाया, जैकब बैटलॉन, जॉन बर्नथल और सैडी सिंक भी अहम भूमिकाओं में हैं। कहानी इस बार और भी इमोशनल और डार्क मोड़ लेती है, जहां पीटर एक ऐसी दुनिया में संघर्ष करता है जो उसे भूल चुकी है, और इसी दर्द से एक नया खतरा जन्म लेता है।

कहानी में इमोशन और एक्शन का जबरदस्त मेल फिल्म की कहानी एक ऐसे Peter Parker को दिखाती है जो अब अकेला है, जिसे कोई याद नहीं करता। अपने पुराने रिश्तों को टूटते देखना और अकेले ही स्पाइडर-मैन की जिम्मेदारी निभाना उसे अंदर से बदल देता है। लेकिन यही बदलाव उसे एक ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के सामने खड़ा करता है जिसे कोई देख भी नहीं सकता। यानी इस बार लड़ाई सिर्फ शहर की नहीं, बल्कि पहचान और अस्तित्व की भी है।